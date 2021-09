Intensidad y gol para la escuadra rojilla

Tenerife/ Bryan Lorenzo se convierte en la segunda incorporación de la AD Duggi Futsal para la temporada 2021/22.

24 goles en sus dos últimas temporadas en Tercera División con el Costa Sur avalan el fichaje del jugador. En esta línea, Bryan destaca por su velocidad y desborde en banda y contundencia en defensa, no renunciando a un balón perdido.



Así pues, el de San Isidro valora su incorporación al Duggi: "Estoy muy contento con el Club por la oportunidad que me está dando para poder jugar en Segunda División B. También, me gustaría dar las gracias a Alberto por haberse puesto en contacto conmigo. Estoy encantado con el recibimiento que me dieron mis compañeros desde el primer momento, fue como si los conociera desde hace mucho tiempo. Veo a este grupo con mucho potencial y con muchas ganas de demostrar que pertenece a esta liga".

Con todo, Bryan analiza sus metas para la temporada 2021/22: "El objetivo que me marcó a nivel colectivo es mantener el equipo en la categoría y aportar todo lo que pueda al equipo. Como objetivo personal, aprender mucho de esta categoría y mejorar día a día".

