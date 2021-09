Adeje da a conocer las medidas de acceso a instalaciones deportivas en función al nivel 2 de alerta sanitaria

De esta forma, para los entrenamientos en las instalaciones deportivas al aire libre se permitirá la entrada de 2 acompañantes por menor siempre y cuando no se haya superado el aforo. En los pabellones de El Galeón y Tijoco, no estará permitido el acceso, y en Las Torres, únicamente a las disciplinas de fútbol y baloncesto. Para el resto de disciplinas, el Ayuntamiento programará jornadas de puertas abiertas que serán comunicadas mediante mensajes a las personas usuarias. En cualquier caso, las personas que accedan deberán formalizar obligatoriamente la inscripción de datos a la entrada con nombre, apellidos, DNI y municipio de procedencia.

Alonso Ferrera ha recordado que estas medidas continúan la línea de trabajo marcada desde el inicio de la crisis sanitaria "este año el objetivo de la campaña es intentar, en la medida de lo posible, que haya continuidad, que no se produzcan las intermitencias que hubo el año pasado, que al fin y al cabo deslució tanto la campaña como las competiciones que se disputaron, no solamente nuestro municipio, sino en todo el territorio. Nuestras decisiones están amparadas en criterios de rigor, responsabilidad, sentido común, prudencia y de respeto a las normas que rigen en cada momento. Es un aspecto que me gustaría destacar porque a veces en este maremágnum de información da la sensación de que las decisiones se toman de forma aleatoria o de forma no objetiva, y es todo lo contrario. Tenemos en cuenta todo lo que sucede a nuestro alrededor para la toma de decisiones, como podría ser el índice de vacunación".

Las personas que accedan a las instalaciones deportivas adejeras a partir de hoy

se comprometen a seguir las normas establecidas como el uso obligatorio de mascarilla, utilizar los asientos asignados, la prohibición de fumar, y/o comer en las gradas, únicamente se puede consumir agua. El desplazamiento dentro de la instalación está limitada a la entrada, salida de la misma y para acceder a los baños. Las cantinas permanecerán cerradas como medida garantista y preventiva en la línea de desescalada progresiva que se ha llevado desde el inicio de la pandemia.

Así mismo y en el supuesto de celebrarse un encuentro amistoso podrán acceder personas hasta el aforo permitido en la instalación cumpliendo con las mismas premisas mencionadas.

El concejal ha hecho referencia a las últimas cifras de contagios en el municipio "Adeje acaba de atravesar su peor número de casos habiendo superado los 600 activos, y con una incidencia muy superior a la del inicio de la pandemia. Así mismo nuestra campaña deportiva tiene un carácter comarcal, ya que son niños y niñas, también personas adultas, de todo el sur de Tenerife los que vienen a practicar deporte a nuestras dependencias, con lo que la extensión de los contagios podría incidir en muchos municipios. No debemos olvidar que el futuro de nuestra economía basada en el turismo depende de tener buenos indicativos en los niveles de casos activos".

El Ayuntamiento irá variando estas medidas en función del nivel de alerta que el Gobierno autonómico decrete en cada momento para la isla de Tenerife.

Alonso Ferrera ha manifestado su deseo y el de todo el equipo de Gobierno en que "nuevamente podamos disfrutar del deporte y de ver a nuestra infancia y juventud en entrenamientos y competiciones, pero eso será tarea de todos, y para eso todos y todas debemos colaborar".