Quince botes participan en el Concurso de Vela Latina 'Centenario Poeta Tomás Morales' para rendirle homenaje

Las Palmas de Gran Canaria/ Quince botes participan el próximo domingo, 26 de septiembre, en el concurso de Vela Latina 'Centenario Poeta Tomás Morales', una prueba que ha organizado la Federación de Vela Latina Canaria para unirse así a los actos para conmemorar el Centenario del poeta. Se trata de la penúltima prueba de la Copa Isla de Gran Canaria.

Así lo dieron a conocer hoy el director insular de Cultura del Cabildo grancanario, Francisco Bravo de Laguna, y el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salom, acompañados por el director de la Casa-Museo Tomás Morales, Guillermo Perdomo, y el presidente de la Sociedad de Vela Latina Tomás Morales, Tanausú Santana.



Bravo de Laguna explicó que cuando desde la Consejería de Cultura se diseñó el programa del Centenario, una de las acciones que se tuvo claro fue la inclusión del bote Poeta Tomás Morales en los actos, porque la vinculación con la identidad grancanaria también pasa por este deporte. Y aseguró que ver la vela con el nombre del poeta surcando el mar es un "símbolo maravilloso".

Bernardo Salom destacó que el poeta tuvo una inspiración por la tierra, el fuego, el aire y el mar, y agradeció el compromiso de Tanausú Santana con este deporte y con unir la cultura y el deporte. "Somos bien de interés cultural y de una vez por todas tenemos que unir estas dos facetas de la vida", resaltó.

Por su parte, el director de la Casa-Museo, Guillermo Perdomo, aseguró que es un orgullo para Canarias que haya un bote que se llame Tomás Morales porque si se repasan los nombres de los botes, se ve que es muy difícil que tengan nomenclaturas de artistas o de poetas. "Tomás Morales es conocido por ser el poeta del mar y del Atlántico y no hay mejor acción que haya un bote que surque las olas de forma periódico llevando su nombre", agregó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Vela Latina Tomás Morales, Tanausú Santana, aprovechó la ocasión para entregar a la Consejería de Cultura y a la Casa-Museo una camisa del bote y un cuadro con una imagen del barco con la vela que luce el logo del Centenario.

Un concurso y acciones divulgativas

El concurso de Vela Latina 'Centenario Poeta Tomás Morales' parte el domingo a la altura del Tritón y culmina en el Muelle Deportivo, y a diferencia de las regatas, este prueba incluye cuatro balizas cerca de la costa a lo largo del recorrido, por lo que el espectáculo para el público está garantizado al acercarse más de lo habitual a la Avenida Marítima.

La Federación de Vela Latina Canaria se une de esta forma a la conmemoración del Centenario del fallecimiento de Tomás Morales (Gran Canaria, 1884-1921), considerado uno de los principales poetas del modernismo español, por lo que el vínculo del escritor con el mar quedará reflejado a través de este deporte autóctono. Cabe recordar que el Cabildo de Gran Canaria junto al Gobierno de Canarias, la Fundación Puerto Las Palmas y los ayuntamientos de Moya y Las Palmas de Gran Canaria, han programado una treintena de actos hasta el próximo año para conmemorar esta efemérides.

Pero este Concurso no es la única actividad prevista para unir la Vela Latina con Tomás Morales. Entre otras iniciativas incluidas está la vela del bote que lleva su nombre, que ya luce la gráfica del Centenario desde hace varias semanas. Además, a lo largo del año se harán jornadas didácticas y de divulgación en centros educativos y bautizos en el mar, entre otras acciones, explicó Tanausú Santana.

La Sociedad de Vela Latina Tomás Morales tiene previsto trasladar el bote Tomás Morales a su Casa-Museo en Moya, cuando concluyan las competiciones, por lo que posiblemente el próximo mes de octubre todas las personas que visiten este centro museístico podrán no solo ver el bote de cerca sino también conocer la historia de esta Sociedad.

El objetivo es dar a conocer a la sociedad grancanaria cómo se unió el nombre del poeta para siempre con el bote número 3 del barrio capitalino de San José. Para ello se difundirá un vídeo explicativo con imágenes de la época con el que se podrá entender el vínculo establecido desde hace tantos años.

Asimismo, la Sociedad contempla presentaciones en el Instituto Tomás Morales para sus alumnos, además de bautizos en el mar para autoridades y familiares del poeta con el histórico bote Tomás Morales.

La historia que une el barrio de San José con el poeta

La Sociedad Poeta Tomás Morales nació en el año 1932 en el corazón del barrio de San José como sociedad de recreo, pero al poco tiempo decidieron construir un bote de vela latina para competir con los botes de los distintos barrios de la ciudad. El primero fue construido en 1932 por el carpintero de ribera Ramiro Suárez y su primera regata fue el 13 de agosto de 1933. Con el tiempo se convertiría en un referente y un motivo de orgullo para el barrio.

El bote Tomás Morales representa al barrio de San José y es un bote que históricamente lucha cada año por navegar al más alto nivel, mostrándose tremendamente competitivo, luchador y difícil de batir. A lo largo de los años se ha ido forjando una tripulación estable y consolidada, formada por más de 20 experimentados marineros, con edades comprendidas entre los 15 y los 45 años, de procedencias muy dispares, pero unidos por el tipo de afecto que solamente aporta el deporte.

