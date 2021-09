Arona dio la salida a la XXIV edición del Medio Maratón de Las Galletas 2021

La salida, que vino precedida por un gran plauso por parte de todos los corredores como símbolo de animo a los habitantes de La Palma, se dividió en dos grupos. Primero se dio el pistoletazo a la distancia de 21,0 Km. Cuatro minutos después arranco la de 10,8 Km. Tomaron la salida alrededor de seiscientos corredores.En la categoría masculina Francisco Martin Gámez, 37:07 del club Travertoro y en la femenino Sandra Trujillo 42:31 CD Correayo Spar , fueron los ganadores absolutos en la distancia de 10,8 Km. La distancia de medio maratón fue ganada por Francisco Cabrera Galindo 01:07:09 Disa – HPS Triatlon y Aroa Merino Betancor 01:17:43.

El pódium se completo: en categoría femenina de 10,8 Km. el segundo puesto lo obtuvo Estefanía Sánchez Ruiz 46:30 del equipo CD Valliva y en tercera posición Diana Pérez Guzmán 48:59 del Milla Chicharrera.

En masculino Ayoze Infante Conejo 37:25 del CD Correayo y Norberto López Herrera Atletas97 con un registro de 37:46 cerraron los tres primeros clasificados de la general.

En la distancia de 21 Km. Irene Lorenzo 01:21:43 y Marta Arnay 01:22:07, ambas del club Tenerife CajaCanarias, acompañaron a Aroa Merino al cajón de premiaciones. En masculino Segundo fue Jaouad El Bissis 01:08:59 C. Atletic Valdepeñas y Saul Castro Santana 01:11:59 Disa HPS

Esta edición registro una participación de unos 600 atletas, que disfrutaron de un día magnifico para la practica del running. La mañana arranco con una suave brisa y 24 grados de temperatura, lo que daba las condiciones idóneas para el desarrollo de la prueba, que recorrió los núcleos de Las Galletas, El Fraile, Las Rosas y La Estrella, en el termino municipal de Arona.

Los participantes se dividieron en once categorías, desde los Sub 20 a los masters de más de 70 años. Los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en la distancia de 10,8 como en la de 21 kilómetros, recibieron sus trofeos, acompañados en la tarima de premiaciones por el alcalde de Arona, José Julián Mena, la consejera del Cabildo Insular de Tenerife Concepción Rivero, el presidente del Patronato de deportes de Arona, Francisco Marichal y la concejal de Participación Ciudadana y Promoción Económica Ruth Lorenzo y Raquel García respectivamente.

Al finalizar la entrega de trofeos, los organizadores anunciaron el 3 de abril de 2022 como fecha para la celebración de la XXV edición de este Medio Maratón de Las Galletas.