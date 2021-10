El Gáldar Gran Canaria consigue su primer punto en un partido frenético (29-29)

Gran Canaria/ Los galdenses consiguieron empatar cuando ya el marcador marcaba el final del encuentro. El Gáldar Gran Canaria cosechó un empate en casa ante el Saeplast Cañiza, en un partido no apto para cardíacos. Los de Aday Sánchez que fueron por delante en el marcador durante la mayor parte del encuentro fueron superados en el tramo final por un Cañiza que nunca se dio por rendido.

El partido comenzó con igualdad entre ambos conjuntos, si bien, el Gáldar Gran Canaria supo aprovechar varias contras iniciadas por Carlos Sánchez para adelantarse en el marcador. Poco antes del ecuador de la primera mitad los locales vencían 10-8, siendo muy superiores en todas las facetas del juego. El Saeplast Cañiza supo reponerse, en gran parte gracias al buen trabajo de Cristian Canosa, que con 4 tantos en este tramo consiguió mantener a los gallegos a tan sólo un gol de diferencia 12-11. Ya en el tramo final de la primera mitad, una internada local protagonizada por Dani Martín acabó en tiro de siete metros. Jesús realizó la ejecución, pero el colegiado entendió que el tiro había sido malintencionado expulsando al jugador galdense ante el asombro de la afición presente en el Juan Vega Mateos. Este hecho no mermó la concentración del Gáldar, que aguantó varios minutos en inferioridad y llegó al descanso con una ventaja de 18-16.

En la segunda mitad el Saeplast Cañiza modificó su esquema de juego, disfrutando de buenas ocasiones y logrando muy pronto el empate 18-18. El Gáldar Gran Canaria no se sentía cómodo, pero un inspirado Saúl Rodríguez bajo los palos supo aguantar los arreones pontevedreses. Adrián Díaz tomó el timón del bando local, consiguiendo muy buenas combinaciones en ataque para alcanzar el 24-22. En ese momento, el Míster visitante Ismael Lago solicitó tiempo muerto y mandó a su equipo en busca de transiciones rápidas. El Gáldar supo adaptarse a esta situación, pero no pudo aprovechar sus ocasiones en ataque errando varios lanzamientos y oportunidades desde los siete metros, lo que generó que a falta de tres minutos el marcador fuera favorable al Cañiza por 26-29. No quedaba otra, y el Gáldar a la desesperada buscó el empate. Adrián Díaz y Juan Godoy anotaron, manteniendo las esperanzas con el 28-29. El Cañiza con el balón en su poder cometió pasos en ataque, lo que permitió a falta de 10 segundos un último ataque el Gáldar. Juan Godoy dribló y cuando ingresa en el área es derribado a la vez que suena la bocina en el Juan Vega Mateos. El Árbitro decretó falta y tiro de siete metros. Daniel Martín con enorme sangre fría anota y le da al Gáldar su primer punto en la categoría nacional.

Empate del Gáldar Gran Canaria en un partido vertiginoso que supo a poco después de ir durante la mayor parte del encuentro por delante en el marcador. Los de Aday Sánchez volverán mañana a los entrenamientos para preparar el partido del próximo sábado en Pontevedra ante el Seis do Nadal.

Ficha Técnica:

Gáldar Gran Canaria: Carlos Sánchez, Jesús Mendoza (5), Adrián Díaz (3), Saulo López, Alberto González (5), Joaquín Molina, Alejandro Castellano, Saúl Rodríguez, Gabriel Quintana, Daniel Martín (7), Juan Godoy (3), Guillermo Arencibia, Miguel Hernández, Iván Montoya (2), Diego Castellano, Jorge Hernández y Guillermo Arencibia.

Saeplast Cañiza: Víctor Doval, Adrián Luisquiños, Manuel Gómez (2), Nicolás Forero (5), Carlos Rodríguez (3), Jacobo Rio, Saúl Candan (1), Jorge Martínez, Iñigo Silva, Cristian Canosa (11), Daniel Vicente (7), Adrián Loson..

Parciales cada 5 minutos: 3-3, 7-6, 10-9, 12-10, 14-12, 18-16 (descanso) 19-19, 20-19, 22-21, 24-23, 26-26, 29-29.

Árbitros: Andrés Martín González y Diego Pastoriza Estévez.

Incidencias: Partido celebrado en el Pabellón Juan Vega Matos, unos 650 espectadores. Partido correspondiente a la Tercera Jornada del Grupo A del Campeonato de Primera Nacional.