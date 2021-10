El Sanaya Libby's La Laguna cede en el derbi canario

San Cristóbal de La Laguna/ Prometía ser un derbi apasionante y no defraudó. El Sanaya Libby's La Laguna recibía al CV Sayre CC La Ballena en un Pablos Abril preparado para la ocasión, pero el equipo visitante desplegó su mejor juego en la pista para forzar el quinto set y llevarse el triunfo por 2-3.

Las blanquiazules se mostraban imprecisas en los primeros compases del encuentro que bien aprovechaba el rival con Theresa Hetmann como principal atacante (7-10). Sin embargo, las locales buscaban encontrar su juego y lo conseguían. Lisbet Arredondo lideraba a las suyas para empatar el encuentro y el buen hacer en el bloqueo, les permitía finalmente llevarse el primer set (25-23).



Se reanudaba el partido y el conjunto grancanario salía a la pista con la clara intención de resarcirse, debilitando la defensa blanquiazul con Angie Vente al frente (2-8). Juan Diego García solicitaba tiempo muerto e introducía a Paola Martínez y Lucía Prol en el plan de juego para buscar un revulsivo. Surtía efecto y las blanquiazules recortaban distancias (18-21), pero no fue suficiente para dar caza al rival (20-25).

El Sanaya Libby's La Laguna volvía a la pista mostrándose más sólido en la red, pero respondía el conjunto dirigido por Alberto Rodríguez (13-12). Sin embargo, las blanquiazules firmaban un parcial de 5-0 y se impulsaban en el marcador para amarrar el tercer set a su favor (25-20).

Lejos de rendir pleitesía, las grancanarias se valían de sus centrales para rearmarse en ataque, mientras el equipo tinerfeño sufría de más en recepción (9-15). A pesar de la diferencia en el electrónico, la entrada de Lisa Jeanpierre en pista le daba un plus en la parcela ofensiva al conjunto local, pero las visitantes terminaban por forzar el tie-break (20-25).

Arrancaba el decisivo set con las visitantes dominando con un parcial de 0-3, valiéndose de una buena actuación en bloqueo. El Sanaya Libby's La Laguna cometía errores no forzados que les penalizaban (2-8) ante un conjunto grancanario implacable en ataque y que lograba imponerse con autoridad (4-15).

FICHA TÉCNICA:

Sanaya Libby's La Laguna: Belly Nsunguimina, Lisa Jeanpierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) – inicial - Cristina Peche, Paola Martínez, Lucía Prol, Daysa Delgado.

CV CC La Ballena: Silvia Araco, Theresa Hetmann, Ellen Saldanha, Josephine Shar, Sara Esteban, Angie Vente, Laura Juan (líbero) - inicial - Leticia Rodríguez, Emma Ordóñez.

Parciales: 25-23 (23'), 20-25 (24'), 25-16 (23'), 20-25 (23'), 4-15 (13').

Árbitros: Ainhoa Saiz – Francisco Mederos

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Iberdrola, celebrado en el Pabellón Pablos Abril de Taco con el aforo máximo permitido.

