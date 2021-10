Los Campeonatos de Canarias de campo a través cumplen con las expectativas

Canarias/ Sandra Trujillo y Antonio Yeray Sierra se coronaron como campeones absolutos en El Carrizal, Gran Canaria.

El circuito anexo al Centro de Salud de Carrizal de Ingenio acogió el pasado domingo el XXXV Campeonato de Canarias de Campo a Través, del XIX Campeonato de Canarias de Campo a Través Master y del III Campeonato de Canarias de Campo a Través de Relevos Mixtos, organizados por la Federación Insular de Atletismo por delegación de la FCA.



Los atletas tinerfeños Sandra Trujillo, del club Correayo Spar, y Antonio Yeray Sierra, del Club Vallivana, se proclamaron campeones absolutos de Canarias tras vencer en la distancia de 8.000 metros con unos tiempos de 34:21 y de 28:09, respectivamente. El podio femenino lo completaron las atletas del Vallivana Ana Boullón (36:58) y Amada de Jesús Sánchez (37:20). En categoría femenina el segundo clasificado fue Ayoze Pérez (CorreAyo Sport, 28:36) y tercero Adonay Rodríguez (Adasat Gran Canaria, 29:08).

Los campeones del resto de categorías fueron: en categoría sub 23 Estefanía Sánchez (CD Vallivana, 39:48) y José Antonio Cazorla (CD UAVA, 28:55); en categoría sub20 Raúl González y Raquel Valiente (ambos del CA Milla Chicharrera, con unos tiempos de 13:40 y 18:59, respectivamente); en categoría sub 18 Ainhoa Barbuzano (Tenerife CajaCanarias, 18:08) y Saúl Rodríguez (independiente, 10:35); mientras que Sara Caballero (EAMJ Playas de Jandía, 5:37) y Arturo Martínez (CD UAVA, 4:41) fueron los más veloces en la categoría sub16.

El XIX Campeonato de Canarias de campo a través máster se impusieron Atteneri Marrero (ADASAT Gran Canaria) y Alberto Adán Cabrera (CAI Gran Canaria, 14:11) en las categorías M35 y F35); Norberto A. López (Atletas 97, 14:20) y ) Saray Batista (ADN Runners, 17:17) triunfaron en M40 y W40; Joel Sergio Quintana Ramírez (CD UAVA, 14:26) y Beatriz Vera Flores (Correayo Spar Tenerife, 17:32) en las categorías M45 y F45; Sirley Díaz Rodríguez ( Travertoro, 17:58) y Álvaro Ayala Aguirre (EAMJ Playas de Jandía, 14:29) lograron vencer en la M50 y F50; Elías Estévez (Cavelanz, 15:24) y María Ceila Acosta (Correayo Spar Tenerife, 21:26) ganaron en la M55 y F55; Jane Wickham (independiente, 18:36) y Alberto Cabrera (CAI Gran Canaria, 17:27) en categorías M60yF60; Vicente Betancor (CAI Gran Canaria, 17:56) en la categoría M65; tanto en M70 como en F70 fueron los más veloces Marcial Hernández (Travertoro, 18:55) y Fidelina Concepción Pérez (ADN Runners, 28:40).

Por último el tercer Campeonato de Canarias campo a través relevos mixtos se saldó con el triunfo de Correayo Spar Tenerife, compuesto por Sandra Trujillo, Ayoze Pérez, Beatriz Vera y Ayoze Infante con una marca de 21:44. Segundo fue el C.A. Milla Chicharrera 2007 (21:50), compuesto por Raquel Valiente, Aythami Brito, Diana Pérez y Raúl González, mientras que el tercer cajón del podio le correspondió al CD UAVA (22:57), formación compuesta por Marta Cabrera, Adrián Romero, Aurora Vega y Abdellah Akhouch.

Yasmina Castro y José Manuel León, campeones de Canarias de trail

La Beyond The Coast Sky Tour Gran Canaria coronó el pasado fin de semana a la grancanaria Yasmina Castro (CD Unión Atlética Vecindario-Aguimes, 01:53:21) y al tinerfeño José Manuel León (Club Atletismo Trivalle Güímar Restaurante Gula) como nuevos campeones de Canarias de trail. Ambos fueron los más rápidos en la Minisky AA21, prueba con un desnivel de +740 metros y -1970 metros. Esta última modalidad coronaró al campeón y a la campeona de Canarias de trail running y, además, esta distancia también formaba parte de la Liga Canaria de Trail Running de la Federación Canaria de Atletismo. Yasmina empleó un tiempo de 01:53:21 en completar la distancia de 21 kilómetros que separaba la línea de salida, ubicada en Artenara, y la de meta, que se encontraba en el Puerto de Las Nieves (Agaete). En el apartado masculino, el icodense José Manuel León logró el campeonato regional con un tiempo de 1:43:09, proclamándose así, por primera vez en su dilatada trayectoria, en campeón regional.