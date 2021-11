Tausía y Costes, reyes del Frontón King

Una fiesta del deporte y el bodyboard profesional, cielo azul, gran ambiente, gradas llenas y la 'Bestia' regalando unas condiciones que han permitido la mejor final de los últimos años. En esta edición se han unido todos los factores para un auténtico espectáculo de bodyboard, que desde primera hora llamó a todos los amantes de las olas a acantilados, gradas, zonas aledañas para un día perfecto en lleno completo con todas las medidas de seguridad con el mejor ambiente fuera del agua, mientras dentro del agua se desarrolló el mejor show deportivo de bodyboard mundial.En categoría Junior el cántabro Luis Tausía se alzó con el único título mundial que se entrega este año, como nuevo campeón del mundo junior. Fue una gran final, un mano a mano entre el rider de Santander y el portugués Joel Rodríguez. Tausía dominó desde los primeros minutos de la final, saltando al título mundial como un rider sólido, de gran talento y estable en toda la prueba. El cántabro se sentía pletórico con este primer título internacional, que llega después de 10 años de practica de bodyboard a pesar de su juventud. "No me lo puedo ni creer" ya que es su primera vez en el Frontón King y ha podido disfrutar de "olas grandes, buenas, que me han puesto a prueba porque no estoy acostumbrado a unas condiciones como estas". Tausía asegura que "me he centrado en disfrutar y dar lo mejor" y cerrar con el título "es increíble".El local Gabriel Molina y el tinerfeño David Pérez fueron los canarios más destacados de la categoría junior con una gran actuación que les dejó a las puertas de la final. Los isleños destacaron durante el campeonato con una brillante escalada al título, que tuvo predominio español.En categoría Open, se alzó con la victoria en una gran final el francés Pierre Louis Costes, en una manga de infarto entre mundialistas. El canario Dailos Rodríguez defendió su veteranía colocándose en una final espectacular con el peruano Miguel Rodríguez y la élite mundial con Costes y el sudafricano Tristan Roberts. Se sumaron unas condiciones de 10 y un público vibrante y muy metido en la prueba que animaba desde fuera totalmente entregado. La categoría Open tuvo un ritmo espectacular de maniobras desde sus primeras rondas del día, donde los internacionales Pierre Louis Costes, Amaury Lavernhe, Dave Hubbard, y Tristan Roberts centraron todas las miradas en cada uno de sus enfrentamientos, haciendo levantar a las gradas con cada movimiento.Los grancanarios Néstor Pérez y Kevin Orihuela se mostraron los españoles más fuertes, conocedores de la ola de El Frontón, colocándose en la semifinales del campeonato Open por primera vez. Pierre Louis Costes, nuevo Rey del Frontón se confesó "muy feliz" porque "amo este campeonato" y la corona llega "con unas condiciones increíbles".

El colofón final de uno de los mejores campeonatos que se recuerdan ha sido la entrega de trofeos, con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. La IBC Bodyboarding World Tour, en colaboración con al Frontón King, se han unido en la promoción de bodyboard entre los más jóvenes y entregó al mejor canario junior clasificado, el grancanario Gabriel Molina. El premio consiste en la participación, con todos los gastos pagos, en las tres pruebas mundiales que se celebran en Chile en el IBC Bodyboarding World Tour 2022.

Uno de los títulos más codiciados es el Red Bull Banana Challenge, un premio a la mejor maniobra aérea del campeonato, que pone a los rider a volar sobre la 'Bestia' a la caza del aéreo más espectacular. El ganador de los 1.000 dólares ha sido el francés Amaury Lavernhe con un aéreo reverse que no dejó a nadie indiferente. En la categoría King Team, una competición exhibición por equipos, los representantes Dalons Team de Francia se hicieron con el trofeo, en una tríada formada por Amaury Lavernhe, Robin Legros, y Pierre Louis Costes.

La competición del mejor bodyboard del mundo se complementó con actuaciones en directo, conciertos y un campeonato de skate que cerró con su final hoy, de la mano de los grancanarios Alexis Samper, Raúl Yanes, Ángelo González y Kehiny Ojeda, en una competición que sirvió de broche a un sábado de deporte al aire libre.

El consejero de Deportes insular, Francisco Castellano, ha puesto en valor el gran trabajo para disfrutar un año más del mejor bodyboard mundial y de esta ola, que "ha recibido a un campeón del mundo" en un evento que sigue "tendencia ascendente y a buena velocidad, creciendo bien y dándonos muchas alegrías". Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha puesto el acento en que este campeonato coloca "Gáldar en el centro del bodyboard mundial, a donde viajan riders de todo el mundo". Este es "un campeonato consolidado" donde la fiesta del deporte mundial "se celebra en Gáldar", y hace que esta ola "regalo de la naturaleza, se pueda disfrutar de la mejor forma".

El director de la prueba Daniel Hernández, ha destacado que este año el Frontón King ha sido "un nuevo espectáculo, con un escenario fantástico para poner el punto final de una nueva edición". El Frontón King "crece cada año y sigue avanzando para tener una mejor edición cada año", por lo que se ha confesado "muy contento y satisfecho". El bodyboard profesional se ha seguido desde la mejor ola del mundo para esta disciplina, con "gradas llenas de aficionados y un espectáculo en el agua de los mejores de los últimos años". Como ha celebrado, "volveremos el año que viene para seguir siendo referente mundial en el bodyboard profesional".

La World Cup Gran Canaria Frontón King 2021 pertenece al IBC Bodyboarding World Tour y está organizada por Epic Events y promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, y la Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento de Gáldar. Este evento cuenta con el patrocinio de Corona, NMD/CO, y las firmas colaboradoras, Jacio GuestHouse, Redbull, Sonocom Audiovisuales, Link, Hydro Flask, Meduxa Mag, Vert Magazine, Camper Canarias y Fuente Bruma.