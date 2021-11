Julia Marfil se proclama campeona de España de Snipe

La regatista del club nauta formó tándem con Marta Fernández (CN Almería), en una doble jornada donde la ausencia de viento durante este domingo en la capital del Turia provocó que no pudiera completarse ni una sola prueba, alzándose con el título de vencedoras después de las dos mangas celebradas durante este pasado sábado, gracias a la sumatoria con dos segundos puestos.

El podio del campeonato de España se ha cerrado con Patricia Medina y Mª Eugenia Calvo (RCN Gran Canaria) y Rosa Mª Foruria y Laura Morata (RCN Valencia). Karlien Asscherickx y Hertsens Roza, por su parte, se llevan el trofeo Master, título que también se adjudican Begoña Alday y Rosana Carratalá (EVMV) como primera tripulación española, mientras que Sara e Isabel Momplet se llevan el trofeo al ser la primera juvenil.

Julia Marfil ha explicado cómo ha sido el proceso para alzarse con este título de campeonas. "La previsión era de aún menos viento para este domingo, así que éramos conscientes de que los resultados del sábado serían importantes porque había posibilidades de que no pudiera navegarse. En general, siempre se nos ha dado bien navegar en condiciones de poco viento, pero el barco iba bastante rápido. El campo era complicado, pero supimos defendernos".

Pese a la distancia con su pareja de regatas, Marta Fernández, ambas regatistas llevan muchos años compitiendo juntas a través de la vela. "Hemos ganado más campeonatos juntas, pero llevábamos un tiempo inactivas. Ella vive en Almería y yo en Tenerife, pero nos ha ido bien a pesar de que cada una entrena con su club. Nos conocemos desde hace muchos años, ya que alrededor de 2010 cada una de nosotras empezó a navegar en Snipe, mientras que desde 2015 lo hicimos juntas. Nos conocemos desde pequeñas porque empezamos con el mismo entrenador y club", manifiesta.

La siguiente cita para Julia Marfil no tiene fecha prevista, a la espera de que se oficialice el calendario de próximas campeonatos de regatas. "No podremos participar en el Europeo, pero estamos a la espera de nuevos torneos, como el de España femenino, que aún no tiene fecha".