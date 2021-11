El Sanaya Libby's La Laguna suma su tercer triunfo consecutivo

San Cristóbal de La Laguna/ El Sanaya Libby's La Laguna encadenó su tercera victoria en la presente temporada merced a un contundente 3-0 cosechado ante el Arenal Emevé Lugo. Las de Juan Diego García fueron superiores desde el inicio con un recital en defensa que ya es 'marca de la casa'. La gran versión de Patricia Llabrés, junto a la batuta de Patricia Aranda acabó por colmar de puntos a Lisbet Arredondo y Jessica Wagner.



La velocidad inicial del Sanaya Libby's La Laguna encontró respuesta en un Emevé que creció desde el bloqueo (8-6). No obstante, la respuesta fue casi inmediata con una Lisbet Arredondo que fue un filón por zona cuatro (11-7); José Valle lo tuvo que parar. A partir de ahí, el tanteador fue muy igualado, y es que las lucenses habían conseguido cerrar, con un buen bloqueo, la 'fuga' por cuatro (16-16).

Los errores no forzados impedían tomar ventaja a las blanquiazules; no obstante, Jessica Wagner volvió a sacar su jerarquía para hacer tres puntos sobre la red (del 18-19 al 21-19). La irrupción de la americana fue el impulso para las de Juan Diego García en el primer set (25-22).

Los potentes saques de las locales, un problema para la recepción gallega. Al Emevé le costaba construir y, en muchas ocasiones, se limitaba a pasar la bola con 'frees'. Intentaron contratacar del mismo modo y con una rotación que les favoreció para poner un 4-5.

Ese resultado sería el último del que dispondría a su favor la escuadra visitante. Paola Martínez, muro y martillo. Dos acciones ataque-defensa de la receptora fueron claves para los intereses tinerfeños que, con un 12-7, provocó un nuevo tiempo muerto solicitado por José Valle.

Lejos de mejorar, el guion siguió por los mismos derroteros y con el mismo protagonista, el Sanaya Libby's La Laguna. Las jugadoras comandadas por Juan Diego García, incluso, supieron reponerse de dos acercamientos en el marcador del Emevé. La defensa resultó imperial para el definitivo (25-15).

La inercia era buena, el apoyo de la afición, mejor. Así fue como, en volandas, jugaba el Haris en el que resultó ser, a la postre, último set. La evolución de la defensa blanquiazul se vio plasmada en la acción que supuso el 9-6. Patricia Llabrés imantó una bola prácticamente imposible. El equipo despegó.

La única amenaza, los chispazos de Darlevis Mosquera por el pasillo central. Sin embargo, la colombiana se topó con una defensa infranqueable. La retaguardia restaba con sumo éxito para acabar montando ataques que, con balones tensos, ejecutaba una acertada Lisbet Arredondo (18-13).

El Emevé no se rindió y llevó el marcador hasta un 21-19. Juan Diego García lo paró y las suyas reaccionaron con una finta a la olla de Jessica Wagner (23-19). Al final, las locales hicieron reinar su superioridad para sumar su tercer triunfo consecutivo (25-21)

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby's La Laguna: Lucía Prol, Paola Martínez, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Lisa Jean Pierre, Belly Nsunguimina y Cristina Peche.

Arenal Emevé Lugo: Darlevis Mosquera, Inma Lavado, Mariana Capovilla, Yael Castiglione, Marta Otero, Jimena Fernández, Aylén González (líbero) –inicial-, Sara Urrea y Ainara Burgo.

Árbitros: Noelia Navarro-Alexis Fuentes.

Sets: 25-22 (26'), 25-15 (22') y 25-21 (27').

Incidencias: Pabellón Pablos Abril de Taco ante unos 150 espectadores. Encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga Iberdrola.

