El Sanaya Libby's La Laguna suma y sigue

San Cristóbal de La Laguna/ Imparable. En ese estado se encuentra el Sanaya Libby's La Laguna. Pese a enfrentarse a dos citas de primer nivel en menos de 48 horas, las de Juan Diego García han cosechado un dos de dos en triunfos. El de este sábado, ante el Haro Rioja Voley (0-3), uno de los equipos más en forma del campeonato. La buena lectura en el bloqueo, unido a una excelsa elección en el ataque, determinantes para conseguir la cuarta victoria seguida en competición doméstica.



Tomándose las medidas, uno a otro y hasta el ecuador del primer set. Así se desarrolló el inicio del encuentro. Ningún equipo conseguía despegarse en el marcador. El Haro llevó la iniciativa; no obstante, cuando parecía lograr un 'colchón', llegó Lisbet –máxima realizadora- para igualar con un saque directo (12-12).

Las blanquiazules defendían como si no vinieran de jugar cinco sets el pasado jueves. Intensidad e intención; ataque-defensa, a toda máquina. Las buenas recepciones hacían que los puntos no se alargaran en el tiempo. El partido se desarrollaba a un ritmo frenético, cosa que perjudicaba al Sanaya Libby's La Laguna (19-14).

A las riojanas les tembló el pulso y el Haris, con dos saques muy certeros de Lisa Jean Pierre, se acercó en el marcador (19-17). El Haro respondió merced a los remates variopintos (largo, línea y diagonal) de Ane Cengotitabengoa. Ni la irrupción de la capitana evitó que el cuadro de Juan Diego García se impusiera tras cuatro bolas de set para las locales (29-31).

El plantel lagunero debía aprovechar el aspecto anímico, en el que las jarreras pudieron salir damnificadas tras el primer set. El camino parecía despejarse con un 4-8 que obligó a la 'ex' del Marichal Esther López a solicitar tiempo muerto. Estuvo atenta la entrenadora y auspició la remontada a base de acierto (10-9). La igualdad, servida.

Cada bola se jugaba como si fuera la última. Lisbet Arredondo volvió a llevar la mayoría de puntos blanquiazules en sus manos, Jean Pierre y Jordan –un 'muro' en la red-, sus principales escuderas. Precisamente, fue la norteamericana la que apuró para la reacción (del 17-15 al 17-19). La buena lectura defensiva, sobre todo de la pareja Jordan-Wagner, hizo que el segundo set cayera del lado tinerfeño (22-25).

Imparables. La fuerte oposición jarrera no sirvió para anotarse set alguno. En el último, las blanquiazules, por primera vez en la contienda, tomaron la delantera (9-13). El Haro no arrojó la toalla y se acercó en el luminoso (13-14). No obstante, los errores no forzados acabaron por sentenciar a las de Esther López (18-25).

FICHA TÉCNICA

Haro Rioja Voley: Ane Cengotitabengoa, Ana Belén Pérez, Ann Riley, Rocío Gómez, Jessica Soares, Caroline Stephens, Clara Barceló (líbero) –inicial-.

Sanaya Libby's La Laguna: Belly Nsunguimina, Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Cristina Peche, Paola Martínez y Lucía Prol.

Árbitros: Erce Álvarez – Suárez Ucar.

Sets: 29-31 (33'), 22-25 (27') y 18-25 (23')

Incidencias: Pabellón El Ferial.