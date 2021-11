Golden Stars, campeón de la Euro Baseball Winter League

Canarias/ El outfieder lituano Martynas Sadzevicius fue elegido mejor jugador de la final de este torneo que se celebra por primera vez en Tenerife. La Euro Baseball Winter League ya tiene campeón. El equipo Golden Stars se alzó con el título al vencer en la final al conjunto Blue Lions por un claro 14-2. El presidente de la Federación Canaria de Béisbol, Jacabo Garrido, fue el encargao de hacer entrega del trofeo al campeón y al jugador del conjunto dorado Martynas Sadzevicius, designado como el mejor pelotero de la final.



Esta competición que se celebra por primera vez en Tenerife ha contado con el respaldo de la Confederación Europea de Béisbol(CEB), la Federación Española de Béisbol y Sófbol, la Federación de Béisbol de la República Checa, la Federación Canaria de Béisbol y Sofbol. Además está apoyada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

El estadio Néstor Pérez Suárez ha acogido durante una semana a los tres equipos participantes (Red Bulls, Golden Stars y Blue Lions) en este torneo europeo que ha reunido a peloteros de categoría sub 18 procedentes de distintos países de Europa (Lituania, República Checa, Rusia, Hungría, Eslovaquia y España).

Golden Stars y Blue Lions accedieron a la final tras mostrar una gran igualdad, sin embargo en el juego decisivo de la Euro Baseball Winter League, el conjunto dorado demostró ser más efectivo desde el inicio del partido.

El encuentro comenzó con tres carreras para Golden Stars que marcarían el resto del juego. Los Blue Lions en su turno de bateo lo intentaba, pero no era capaz de conectar una carrera que le permitiera engancharse al juego. En la quinta entrada la lluvia provocó que la final estuviera interrumpida al menos media hora. Tras la reanudación las tornas no cambiaron para Blue Lions y los Golden Stars dejaron sentenciado el encuentro en la séptima entrada anotando seis carreras.

En esa última entrada Blue Lions recibió su recompensa y consiguió anotar dos carreras. Insuficientes para poder ganar la final, pero que premiaron el esfuerzo de un conjunto que había hecho un gran campeonato.

Tecnología

La Euro Baseball Winter League ha contado con coach y staff de nivel internacional y nacional, pero la tecnología ha estado presente con Rapsodo Pitching que permite el análisis de los lanzamientos de los pitcher. Este dispositivo portátil supone una gran herramienta para capturar los lanzamientos, obtener las métricas junto a otros datos valiosos que ayudan a los jugadores a mejorar su técnica de lanzamiento. Esta tecnología estuvo presente durante todo el campeonato, gracias a la Confederación Europea de Béisbol(CEB), que enviará los registros de cada jugador a sus respectivas federaciones para que puedan realizar seguimiento a sus lanzadores.