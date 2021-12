Doble podio para Alba Pinto en el tercer Open Nacional Escolar Infantil-Cadete

Se disputaron 101 partidas repartidas entre las seis categorías en liza. Siete jugadores del Círculo de Amistad XII de Enero participaron en la cita: Samuel Morales, Airam Gómez, Marc Pinto, Laura Parrado, Lucía Parrado, Elena Dorta y Alba Pinto.

Samuel Morales no pasó de cuartos de final en frontenis y paleta goma. Llegaba algo mermado por una lesión en el cuádriceps y se notó. No jugó como suele hacerlo. Aún así, sigue progresando y está muy motivado para lo que queda de año.

En Cadete masculino Olímpica hizo pareja con su compañero Airam Gómez. No jugó como nos tiene acostumbrados. Aún así, siempre compite bien.

Marc Pinto también se quedó en cuartos en ambas especialidades. En Cadete masculino Olímpica hizo pareja con el catalán Pau Vergara. Ha ido mejorado mucho con el paso de las distintas citas.

Laura Parrado quedó subcampeona de consolación en Cadete Paleta femenino, cediendo en cuartos de Olímpica. Fue de menos a más durante el campeonato.

Alba Pinto quedó tercera en Infantil femenino Olímpica haciendo pareja con la nauta Lola Orozco y tercera en Cadete femenino Olímpica haciendo dupla con la manchega Lara Sánchez. Progresa adecuadamente en ambas posiciones del juego y ofrece un buen rendimiento.

Lucía Parrado y Elena Dorta quedaron cuartas en Infantil femenino Olímpica y pierden en cuartos en Cadete femenino Olímpica. Han jugado su mejor campeonato hasta la fecha, mostrando una gran evolución.

Ahora toca el cuarto Open Nacional, a celebrar en las instalaciones del Recreo, del 17 al 19 de diciembre. Una vez finalizado se conocerán todos aquellos y aquellas clasificadas para disputar el Máster Nacional Escolar. El Círculo ahora mismo tiene a muchos y muchas jugadoras clasificadas para dicho Máster, a falta de la confirmación definitiva una vez finalice el Open a disputar en el club deportivo de Barranco Hondo.