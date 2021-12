El Tenerife La Laguna pasa a cuartos de final por primera vez en su historia

San Cristóbal de La Laguna/ Épico. El Club Voleibol Tenerife La Laguna hizo historia este miércoles al superar la eliminatoria de octavos de final ante el Nilüfer Belediye (1-3). Después de vencer en sus dominios, las blanquiazules impusieron su impronta y sacaron rédito de un nerviosismo que se apoderó de las jugadoras de Bursa. Por primera vez en su historia, el cuadro tinerfeño estará en los cuartos de una competición continental, cuadro que le empareja con el Panathinaikos de Atenas. La ida será en Grecia (25-27/01/2022), mientras que la vuelta será en La Laguna (1-3/02/2022).



Extramadamente fiables desde el servicio. Así se mostró el Tenerife La Laguna, comandado por Paola Martínez, para mantenerse por delante en los primeros tanteos (5-11). Las blanquiazules no iban ´de farol´, es más, lograron desquitarse de una presión que recaía sobre el cuadro anfitrión (7-16).

Lisbet Arredondo soltaba el brazo y hacía mella en una defensa que no llegaba a tiempo de colocar manos sobre la red. Ahí, como viene siendo habitual, Patricia Aranda elaboró con mucha precisión y midiendo el tempo del partido. Las turcas intentaron desquitarse del nerviosismo; no obstante, ya era demasiado tarde para voltear el luminoso del Cengiz Göllü. Jenelle Jordan sacó para senteciar el primero (15-25).

Pese a unos pequeños problemas en recepción, el equipo entrenado por Juan Diego García consiguió salir de una recepción complicada para seguir en el set (10-8). A partir de ahí, las rojinegras fueron ganando terreno con la impronta de Çağla Akin. La colocadora construía, fintaba y bloqueaba; definitivamente había recuperado su nivel habitual (17-9).

Pese a los intentos, a través de sendos tiempos muertos, de parar la superioridad turca, el segundo set fue para las de Bursa. Ahora eran ellas las que estaban mejor desde el bloqueo y en la recepción (25-12).

Lejos de caerse, el Tenerife La Laguna supo mantenerse en el partido. Contra viento y marea. Y es que también fue capaz de recortar una desventaja inicial para irse hasta el 6-7. Por las puntas, Lisa Jean Pierre y Paola Martínez supieron rematar sin que los bloqueos le negarán los puntos.

Que el tanteador creciera parejo, la mejor de las noticias para las tinerfeñas. Jugar con el nerviosismo de las de Bursa, la mejor opción para que aparecieran dudas (10-11). Ese punto de Lisa Jean Pierre hizo mella en el Nilüfer que, de manera automática, se desconectó y se le hizo de noche ante las manos de Jenelle Jordan y Jessica Wagner.

Lisbet Arredondo pareció dar la puntilla (16-20); no obstante, un tiempo muerto solicitado por Dehri Dehrioglu sirvió para ponerle suspense a un final de set que se terminó por definir a favor del cuadro capitaneado por una acertada Arredondo (23-25).

Lo más difícil ya estaba hecho. El CV Tenerife La Laguna, con el 'as' bajo la manga del 3-2 del Pablos Abril, no esperó a 'lanzar la moneda en el Golden Set' y cerró el partido tras un cuarto set en el que no le dio opción a un equipo netamente superado (16-25).

FICHA TÉCNICA

Nilüfer Belediye Bursa: Asli Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akin, Sude Uzun, Emily Maglio, Buse Kayacan (líbero) –inicial-, Sude Uzun, Oleksandra Bytsenko, Hümay Tomaloğlu, Hilal Kocakara y Cansu Bir.

CV Tenerife La Laguna: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Paola Martínez, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Belly Nsunguimina, Lucía Prol y Cristina Pérez.

Árbitros: Martin Stenbock (Suecia) y Volodymyr Paievskyi (Ucrania)

Sets: 15-25 (22'), 25-12 (21'), 23-25 (28') y 16-25 (23').

Incidencias: Cengiz Göllü Volleyball Hall Bursa. Encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup.

