Sin premio al esfuerzo para RC Náutico ante Uros de Rivas

El RC Náutico de Tenerife se quedó cerca de firmar su segundo triunfo consecutivo, pero no pudo doblegar a uno de los mejores equipos de su grupo, un Uros de Rivas a quien puso contra las cuerdas durante la mayor fase del partido (71-79).

La Marea estuvo más acertada en términos globales desde el 6,75, pero terminó pasándole factura en el tiro interior y en la visita al 4,60, donde además Uros de Rivas equilibraría su desventaja en el rebote. Un encuentro donde las dobles figuras en puntuación y valoración de Navas, Ivankovic, Martínez o Polanco no fueron argumento suficiente para sacar crédito en el Pabellón RCNT.

Firmó un buen arranque un RC Náutico que encontró recompensa con rápidas transiciones, cerrando bien el rebote defensivo, con hasta cuatro créditos iniciales para Mark Ivankovic (6-0). No desistió Uros, que aprovechó el acierto exterior de Álvaro Frutos y una serie de errores no forzados del cuadro nauta para recortar su desventaja, con Zamora dando puntos a los de Juanjo Simón (9-10) a través de eléctricos contragolpes. No obstante, La Marea se mantuvo con números superiores en el rebote, especialmente de un Javi Martínez que estaba percutiendo con acierto en la segunda jugada (11-15).

Acertado en el tiro interior, ambos mejoraron su estadística en el segundo juego, especialmente un RC Náutico más nítido en ataque, donde sus número al alza desde el 6,75 también fueron parte responsable. Y eso que Uros de Rivas llegó a irse a un +9, con dos triples de apertura de Frutos y Zamora (11-20) que fue respondido por el dominicano Polanco (14-20).

Encontró también el RC Náutico a su director de orquesta, un Alberto Hernández que asumió galones para distribuir el juego con asistencias decisivas a sus compañeros. El jugador de Los Realejos conectó con Roters y Navas para reducir las diferencias (19-22). Asimismo, Boskovic sumó minutos de calidad, atento en el robo para salir rápido al ataque y anotar sin oposición (27-27). Volvió a irse Uros, con una visita recurrente al 4,60 (29-35), pero los pupilos dirigidos por Jorge Montané cerraron antes del descanso con un parcial de 8-1, con Martínez acertado en el poste bajo, unido a los triples de cierre de Ivankovic y Niang sobre la bocina (37-36) para levantar a los presentes en el Pabellón RCNT.

A pesar de una mejor salida de los madrileños en el tercer cuarto (38-42), pronto el RC Náutico encontró su mejor versión para marcar diferencias. Lo hizo a través del 6,75, con hasta cuatro canastas desde la zona del perímetro, con un pletórico Álex Navas desde la esquina, anotando tres triples durante este intervalo para un parcial demoledor (17-1) y la máxima del encuentro (55-43). Con los dos en bonus y una buena defensa, mantuvo la renta un RC Náutico donde Roters agregó frescura en ataque durante este intervalo (63-53).

Contra todo pronóstico, el equipo madrileño se repuso en el último juego, con un parcial de 0-9 que obligó a pararlo a Jorge Montané (63-66). Un duro golpe anímico del que la escuadra santacrucera no pudo reponerse, a pesar de que Polanco rompió el parcial negativo (65-66) y Navas posteriormente sacaría un 2+1 (69-71). Precipitados en ataque, los insulares cayeron en la trampa del bonus, donde su contrario sacó mayor rentabilidad de la asistencia al 4,60 para llevarse el triunfo.

FICHA TÉCNICA

RC Náutico Tenerife (71): Joel Juárez (2), Alberto Hernández (0), Mark Ivankovic (15), David Acosta (2) y Javi Martínez (12) –quinteto inicial-; Bryan Polanco (11), Miguel Boskovic (4), Fallou Niang (3), Pablo Plasencia (0), Jorge Bercedo (0), Iván Roters (6) y Álex Navas (16).

Entrenador: Jorge Montané.

Uros de Rivas (79): Álvaro Frutos (7), Nicolás González (0), Julien Sargent (4), Albert Serra (17) y Javier de Pinto (3) –quinteto inicial-; David Ávila (4), Alejandro Zamora (14), Ángel Gómez (19), Juanjo Jiménez (4), Pablo Mariñán (5) y Jaime Pérez (2).

Entrenador: Juanjo Simón.

Parciales: 11-15, 26-21, 26-17, 8-23.

Árbitros: Roger Pinyol Fuertes – Jorge Luis Ibarra Mendoza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimosexta jornada del grupo B de Liga EBA, disputado en el Pabellón RCNT.