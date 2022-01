Johanna Ardel y Francisco Serrano, campeones de Canarias de campo a través

Canarias/ La Federación Canaria de Atletismo organizó una prueba que servirá para confeccionar la selección canaria que competirá en el Campeonato de España.

Con autoridad y sin discusión, Johanna Ardel y Francisco Serrano se convirtieron en la mañana de hoy en los nuevos campeones de Canarias de campo a través. Con una climatología algo desfavorable, debido al intenso viento racheado y a la presencia de calima, el corredor del Atletismo Albacete y la atleta del CEA Tenerife 1984, fueron los más rápidos en un campeonato que contó con más 300 participantes y la organización de la Federación Canaria de Atletismo.



Con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y del CEA Tenerife 1984, 313 atletas compitieron en el emblemático paraje de la Mesa Mota. Con los resultados de este campeonato se confeccionará la selección canaria que competirá el 30 de enero en el Campeonato de España de campo a través por Federaciones Autonómicas sub 20, sub23 y absoluto, que se disputa en Jaén.

La prueba sub 23 y absoluta femenina fue el primer plato del día. A las 11.00 de la mañana los jueces de la FCA dieron el pistoletazo de salida. Los primeros metros fue Silvia Pérez la que intentó imponer un ritmo fuerte, pero pronto encontró la respuesta de Johanna Ardel e Irene Lorenzo (Tenerife CajaCanarias). Estas dos últimas se colocaron en cabeza y la mantuvieron manteniendo un ritmo constante e imposible de seguir para el resto. Johanna apretó en las últimas vueltas para lograr el triunfo e Irene no le pudo seguir el paso. La joven corredora de origen estonio llegó en solitario a meta con un tiempo de 30:02, seguida de Irene (30:17), quien logró el campeonato canario sub 23, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupó Silvia Pérez (33:02, Travertoro).

La prueba sub 23 y absoluta masculina fue la siguiente en ponerse en marca, además de la más numerosa en cuanto a participantes. También en ella hubo un grupo de cabeza bien marcado desde el principio. Francisco Serrano tiró desde el primer segundo, pero escoltado por Raúl González del Toro (C.A.Milla Chicharrera2007), Aday Salas (Tenerife CajaCanarias) y Tinguaro Quintero (Tenerife CajaCanarias). Este grupo de cabeza se disolvió a partir de la cuarta vuelta, en la que Francisco Serrano dejó claro que no quería dar a lugar a sorpresas. Mientras se definió el primer puesto, el interés se centró en organizar el resto del podio. Aday Salas y Tinguaro Quintero no aguantaron el ritmo y fueron perdiendo terreno, ocasión que aprovechó Jairo Paule (Correayo Spar Tenerife) para colarse en el tercer cajón con un tiempo de 26:33. Francisco Serrano sería primero con un crono de 25:43 y segundo Raúl González del Toro, quién además logró el entorchado en el campeonato regional sub 23 parando el reloj en 26:08.

El resto de campeones de Canarias fueron Teo Aijón (Maxoathlón Fuerteventura) y Cristina Cabrera (CD UAVA) en categoría sub 20; Derimán Santos (CD UAVA) y Marina Guerra (C.D. Lanzatletas) en categoría sub 18; Diego Camacho (CA Brisas el Paso) y María Camacho (CA Brisas el Paso) en categoría sub 16.

Esta prueba oficial del calendario regional FCA se disputó en un circuito de 1.070 metros. Los inscritos sub 16 cubrieron una distancia de 2.500 metros; los sub18, 3.500; los sub 20, 5.000; y los sub 23 y absolutos, 9.000. Las pruebas arrancaron a las 11:00 horas (sub 23 y absolutos femeninos) y concluyeron a las 14:05 con los sub 16 masculinos.

