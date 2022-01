La Lucha retorna en Gran Canaria priorizando la seguridad

En la Superliga de Segunda Categoría Ramón Jiménez, Castillo, Santa Rita Soldadura José Caldera y Guanarteme Grupo Power iniciaron la competición con victoria. En la tercera categoría Almogarén y Vecinos Unidos fueron los grandes triunfadores de la jornada inicial, mientras que los dos filiales de la categoría tuvieron suerte dispar. El Unión Agüimes "B" superó al Unión Sardina, mientras que el Santa Rita Autos Rosso cayó a domicilio ante Los Guanches de Arucas.El Unión Agüimes. compitiendo en la Liga Cabildo de Fuerteventura, como único representante grancanario en Primera Categoría, recibió la visita de un potente Saladar de Jandía que no dio opción alguna al equipo de Fernandín Ramírez venciendo 8-12.Una jornada en la que el retorno a los terreros fue la noticia más destacada, pero también merece mención la responsabilidad y seriedad de los clubes en la aplicación de los protocolos COVID-19, terminando todas las luchadas sin incidencias. En las pruebas diagnósticas realizadas previamente al inicio de la competición sí que se detectaron varios casos, aunque solo un club, el Estrella fue el que por el gran número de efectivos con infección activa tuvo que aplazar su compromiso ante el Unión Doctoral.

LUCHADA A LUCHADA - PRIMERA CATEGORÍA

UNIÓN AGÜIMES 8-12 SALADAR DE JANDÍA

En la Liga Cabildo de Fuerteventura un mermado Unión Agüimes poco pudo hacer ante la maquinaria bien engrasada del Saladar de Jandía. Los majoreros no dieron tregua tras el 5-5, con grandes actuaciones de Fernando Rodríguez y José Monzón para dejar el marcador en un holgado 8-12 para el equipo del sur de Fuerteventura.

LUCHADA A LUCHADA - SEGUNDA CATEGORÍA

GUANARTEME GRUPO POWER 12-11 MANINIDRA

El Terrero de la Gallera fue el escenario para la apertura de la temporada en la segunda categoría, en una luchada en la que se enfrentaron dos de los gallitos de la categoría. Tras un fulgurante inicio de los de los de Ingenio con hombres como Juan Daniel Hernández y Daniel Guedes como puntas de lanza para alcanzar un cómodo 2-8, al Guanarteme Grupo Power no le quedó más remedio que tirar de sus destacados en busca de la hazaña. La salida al tatami de Joan Lajo y la buena actuación de Alejandro Alguacil fueron claves para reducir la diferencia y que Cristo Izquier culminara la remontada 12-11.

SANTA RITA SOLDADURA JOSÉ CALDERA 12-9 BNI UNIÓN GÁLDAR

El Santa Rita Soldadura José Caldera quiso desde el inicio poner agua de por medio ante un diezmado BNI Unión Gáldar. Yeday Suárez y Hacomar Zurita abrieron distancia para el 5-0, si bien la entrada de los destacados Carlos Santana y Moisés Pérez ayudó a igualar 7-7. Con las espadas en el aire, Cristian Marrero por parte de los locales y Moisés Pérez fueron eliminados por tres amonestaciones en la misma. Marcos Correia hizo el resto, dejando fuera de brega a Carlos Santana y al capitán Fran Moreno para lograr el primer triunfo para su equipo 12-9.

CASTILLO 12-9 CASTRO MORALES

El Castillo Club de Lucha retornaba a la competición tras varias temporadas sin competir y el Castro Morales en el inicio no se lo puso nada fácil. Con un inspirado Aaron Marrero los de la Ciudad de los Faicanes consiguieron distanciarse hasta el 3-7. Pero la aparición de Echedey Zamora y Raúl Guedes permitió al Castillo avanzar hasta el 9-7. Zebensui Ramos consiguió dar en tierra con Raúl Mayor, abriendo el camino a los suyos, pero Jaime Rivero dio la segunda y la tercera a Echedey Zamora equilibrando la balanza. Nichel Hernández consiguió tumbar a Agustín Mayor tras separarse en la primera, pero Jaime Rivero en la siguiente volvió a dar vida al Castro Morales dándole las dos seguidas. Alberto Zamora como primer hombre de los locales, sentenció ante un extenuado Jaime Rivero, en la segunda tras separada, dejando el marcador en 12-9.

RAMÓN JIMÉNEZ 12-7 ROQUE NUBLO

Estreno con triunfo para el Ramón Jiménez en un concurrido Terrero Salustiano Álamo. Santi López, canterano de los de Santa María de Guía dio alas a los locales para lograr un 4-1 inicial. El Roque Nublo estaba en aprietos y su mandador Pepe Medina no dudó en sacar al Destacado C Jonay Placeres para frenar la sangría, consiguiendo igualar 7-7. El aldeano Fernando Godoy consiguió eliminar al Destacado C visitante Santiago Santana, pero el gran protagonista final fue José Miguel Ramón que tras eliminar por la vía rápida a dos rivales derrotó en la tercera a Ángel Suárez, para dejar el electrónico en 12-7.

LUCHADA A LUCHADA - TERCERA CATEGORÍA

UNIÓN AGÜIMES B 12-10 UNIÓN SARDINA SPAR GRAN CANARIA

El filial del Unión Agüimes arrancó el campeonato con victoria ante un batallador Unión Sardina Spar Gran Canaria. Aunque los de Santa Lucía comenzaron con ímpetu logrando el 1-4, los de Agüimes lograron impedir que se distanciaron en el marcador. Con la salida de Doramas Infante, el cual realizó una actuación excelsa tumbando a cinco hombres, el Unión Agüimes consiguió la determinación que le faltó en el inicio para lograr vencer 12-10.

ALMOGARÉN 12-9 ADARGOMA

El Almogarén Queso Flor Valsequillo impuso su ley en el Terrero José Manuel Hernández, venciendo con solvencia al Adargoma. En el inicio fueron Aday Guedes y Guillermo Landaeta los grandes artífices de la ventaja 7-3 para los locales. El Adargoma trataba de revertir la situación, pero la salida de Yeremay Debora y Jonathan González no evitó que el Almogarén alcanzara un cómodo 9-4. Con nada que perder y mucho que ganar, Juan Martel sacó a Alberto González y a Yenedey Pérez que consiguieron reducir hasta el 10-9. Pero Airan Gordillo y Fran Cazorla consiguieron imponerse a los destacados del conjunto capitalino para terminar de fraguar una trabajada victoria 12-9.

LOS GUANCHES 12-10 SANTA RITA AUTOS ROSSO

Los Guanches de Arucas lograron una importante victoria ante el Santa Rita Autos Rosso. En un duelo lleno de alternativas en el marcador, con un primer tramo de dominio local gracias a la actuación del joven tinerfeño Hautacuperche Cairós. Progresivamente el Santa Rita fue logrando reducir la diferencia, hasta lograr ponerse por delante con Víctor Martín como punta de lanza. Con 5-8 en el electrónico, las amonestaciones lastraron a los de Lomo Los Frailes, que además vieron como Roberto Barrios y Luis Gutiérrez conseguían amarrar la victoria para los de la Ciudad de Arucas 12-10.

VECINOS UNIDOS 12-7 TINAMAR

El Club de Lucha Tinamar recibió una dura derrota el pasado viernes en su visita a la Villa de Firgas. Los de la Vega de San Mateo con varias bajas ya en el inicio, no pudieron hacer nada ante el empuje de un rocoso Vecinos Unidos. Javi Ramírez y Jonatan Suárez consiguieron reducir la diferencia hasta el 8-5. Parecía una reacción de los visitantes, pero no fue así. El local José Domínguez consiguió dejar fuera de brega a Jonatan Suárez tras dos separadas, desbaratando las esperanzas del Tinamar. Jose Mesa fue encargado de asestar el 12-7 final tras tumbar a Jonatan Suárez en la tercera, dando la primera victoria de la temporada al Vecinos Unidos.