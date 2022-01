Retorno con victoria para el Sanaya Libby's masculino

San Cristóbal de La Laguna/ El Sanaya Libby's La Laguna masculino supo rearmarse tras el primer set, que cayó para el Club Vigo Voleibol, y sumar de a tres tras el parón Covid-19 de la pasada semana. Pedro Ferreira lideró a un conjunto que supo suplir la baja de Isaias Sanches.

No empezaron bien las cosas para el Sanaya Libby's La Laguna. Los locales mantuvieron la igualdad hasta el punto 14; no obstante, a partir de ahí, Marlon y los errores no forzados pusieron el resto para el 20-25.