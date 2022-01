COMIENZO ÉPICO DE LOS LANZAROTE IQFOIL GAMES CON ESPAÑA Y HOLANDA LIDERANDO EL CIRCUITO

Lanzarote/ Los mejores regatistas del mundo se han batido en la isla canaria por encabezar el ranking durante el primer día del circuito internacional de esta nueva clase olímpica. Sin embargo, los vientos lanzaroteños han favorecido a la andaluza Pilar Lamadrid, quien ha liderado el campo de regatas, seguida de la inglesa Emma Wilson. La categoría masculina queda encabezada por los holandeses Luuc Van Opzeeland y Huig Jan Tak.



Martes, 25 de enero de 2022.- Con unas condiciones magníficas, vientos de 9 a 20 nudos provenientes de tierra, cielo celeste y sol, el circuito internacional de la clase olímpica iQFoil comienza fuerte en la isla de Lanzarote, donde más de 100 regatistas de más de 20 países diferentes se batieron en el campo de regatas canario por liderar el ranking. Pero parece ser que los vientos lanzaroteños han soplado a favor de la andaluza Pilar Lamadrid, quien ha liderado durante las 5 mangas realizadas. En palabras de la favorita nacional para ganar esta competición, aunque no lo parezca, el día ha sido muy duro. "Estoy muy contenta con este primer día de regatas, hemos podido hacer 5 mangas, incluso ha habido más viento del que esperábamos, aunque ha habido mucha pelea", afirmó Lamadrid. La regatista española estaba muy contenta cuando llegó a tierra al final del día, y es que no había nadie que se le acercara.

Sin embargo, la inglesa Emma Wilson, recién estrenada en la clase iQFOIL, la ha seguido de cerca, consiguiendo quedar en segundo puesto de la categoría femenina. "Hoy ha sido un día muy bueno para mí, estoy muy contenta, estaba nerviosa y emocionada porque era mi primera prueba con el iQfoil", comentó Wilson. Después de la primera manga, la inglesa confesó haberse relajado y disfrutar en el campo de regatas, que muchos de competidores consideran como único y con unas condiciones inigualables. "Tenemos una larga semana por delante y muchas carreras, así que será emocionante", incidió la regatista proveniente del Reino Unido.

Por otro lado, Holanda es el país que lidera la categoría masculina con Luuc van Opzeeland en cabeza, seguido de Huig Jan Tak. Según Opzeeland, fue un buen día, con más viento del que esperaba. "Empecé fuerte con dos segundos puestos y un tercero, gané la cuarta regata y quedé segundo en la quinta", explicó. En su opinión, aunque esté entre las primeras posiciones todo el tiempo, al final, "uno quiere ganar todas las regatas". Por lo que espera poder cambiar esa situación durante los próximos días de competición. "Creo que estuvo bien, me parece que fui el más consistente del día, me da curiosidad ver los resultados de los otros y como viene la tabla de posiciones", concluyó Opzeeland.

Los iQFOIL Games, patrocinados por las áreas de Turismo y Deporte del Cabildo de Lanzarote, Promotur, son la primera parada del circuito mundial de la clase, siendo puntuable en el ranking mundial para poder clasificarse para el europeo de Garda y el mundial de Brest a final del año. Esta primera edición del circuito mundial tiene lugar en las aguas de Playa Blanca del 24 al 29 de enero, frente al puerto deportivo de Marina Rubicón, organizador del evento, junto con Dinghycoach. Esta es una de las modalidades olímpicas más dinámicas, con mayor expansión y demanda, con carreras en las que se vuela sobre el mar a gran velocidad. Entre los deportistas españoles compiten: Pilar Lamadrid y Blanca Manchón (Andalucía), Nicole van der Velden (Cantabria) y Andrea Torres (Baleares) en la categoría femenina; y Ángel Granda (Canarias), Jorge Aranzueque (Valencia), Tomás Vieito (Galicia), Fernando Lamadrid (Andalucía) y José Luís Boronat (Baleares) en la masculina.

