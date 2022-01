ACLARACIÓN LIGA DE CANARIAS DE CATEGORÍA FEMENINA

Canarias/ COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.



La Federación de Lucha Canaria comunico el 05/01/2022, a las Federaciones Insulares de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y a cada uno de los once equipos Femeninos la inscripción en la Liga Regional de Categoría Femenina, con un plazo de 10 días, para que los once equipos de categoría Femenina senior confirmaran su participación en el Formulario enviado.



Esta Federación no comunico antes la inscripción en esta necesaria Liga de Canarias Femenina esperando a que los equipos tramitaran sus licencias para esta Temporada 2021-2022, varios equipos Femeninos tramitaron las Licencias a principios de este mes de enero y de los once equipos Femenino senior hay un equipo que a día de hoy no ha tramitado las licencias para esta temporada pero si ha confirmado la participación en esta competición.

Varios de los equipos han confirmado su participación en esta Liga de Canarias los días 17 y 18 de enero, la necesidad de organizar esta Liga de Canarias Femenina como en otras Temporadas se justifica además porque hay Federaciones que tienen un solo equipo de categoría Femenina senior, La Palma (1), Gran Canaria ( 1), Lanzarote (2). Fuerteventura (3) y Tenerife (4).

La Federación Insular de Tenerife comunico el viernes día 21 de enero un calendario de una liga interinsular femenina con la Federación de La Palma que no procede.

La Federación de Lucha Canaria procederá según el comunicado enviado el 05/01/2021 que indicaba el procedimiento que se relaciona a continuación.

Se comunicaba el plazo de 10 días para que los equipos senior de categoría Femenina que quisieran participar en la Liga de Canarias, tramiten su inscripción en el formulario enviado. Y una vez que sé que los equipos confirmaran, se procedería a la elaboración del calendario de esta competición, que sería remitido a todos los equipos estableciendo un plazo para realizar cambios, cumplido ese plazo se comunicaría el calendario definitivo.

La Federación de Lucha Canaria está elaborando el calendario que comunicara esta semana con las normas de esta competición.

Relación de los once equipos y las fechas en que confirmaron en el formulario de inscripción enviado su participación en esta Liga de Canarias de Categoría Femenina.

1.- CL Adelfas, fecha de confirmación inscripción, 18/01/2022

2.- CL Guamasa, fecha de confirmación inscripción, 18/01/2022

3.- CL Chacayca, fecha de confirmación inscripción, 17/01/2022

4.- CL Benchomo, fecha de confirmación inscripción, 11/01/2022

5.- CL Tinajo, fecha de confirmación inscripción, 10/01/2022

6.- CL Maxorata, fecha de confirmación inscripción, 11/01/2022

7.- CL Saladar de Jandía, fecha de confirmación inscripción, 07/01/2022

8.- CL Santa Rita, fecha de confirmación inscripción, 08/01/2022

9.- CL Tenercina, fecha de confirmación inscripción, 10/01/2022

10.- CL Unión Sur Yaiza, fecha de confirmación inscripción, 05/01/2022

11.- Rosario CL, fecha de confirmación inscripción, 07/01/2022

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)