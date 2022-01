El Rafa Nadal Tour by Santander llega a Gran Canaria Del 19 al 27 de febrero el Cortijo Club de Campo acogerá a los mejores tenistas juveniles del panorama internacional

Algunos de los mejores jugadores de tenis de entre 6 y 11 años se trasladarán a Gran Canaria para competir en el que está considerado como uno de los circuitos de tenis juvenil más importante del momento. Sólo el año pasado se recibieron más de 1.900 inscripciones de hasta 55 nacionalidades diferentes.

Consolidado como un referente dentro del calendario de competiciones juveniles, el Rafa Nadal Tour by Santander se creó con la voluntad de completar la competición deportiva de los jóvenes tenistas con una vertiente educativa. En cada uno de los torneos y de forma paralela a la competición se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo. De hecho, incluye entre sus galardones un "Trofeo de Valores", con el que se premia a los jugadores y jugadoras del torneo por su actitud y comportamiento positivo tanto dentro como fuera de la pista.

Otra de sus singularidades es su carácter solidario, ya que la totalidad de sus beneficios se destina a la Fundación Rafa Nadal. Desde hace más de 10 años, esta organización benéfica trabaja en España y la India con el objetivo de fomentar la integración y el desarrollo personal y social de niños y jóvenes a través del deporte.

Es la primera vez en la historia del Rafa Nadal Tour by Santander que este circuito se traslada a Canarias y más concretamente a Gran Canaria y lo hace en febrero, por lo que jugadores llegados de todo el mundo podrán jugar en pistas al aire libre disfrutando de temperaturas suaves y un clima agradable en pleno invierno. Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Madrid completan el listado de ciudades del calendario 2022. Los siete mejores clasificados de cada categoría, así como los cuatro ganadores del "Trofeo de Valores" competirán a finales de noviembre en un máster que se celebrará en Mallorca en la Rafa Nadal Academy by Movistar.

El Rafa Nadal Tour By Santander Gran Canaria 2022, está patrocinado por Santander, Kia, Nike, Heliocare Cantabria Labs, el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes con su programa Isla Europea del Deporte. Colaboran Babolat, Maui Gim, i-consports becas en USA, Coca Cola, la Real Federación Española de Tenis, la Federación Canaria de Tenis y la Federación de Tenis de Gran Canaria, Comit, Hdudasidramar Shypyards, Puleva, Tirma, La Isleña y Vueling.