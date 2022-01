El Sanaya Libby's La Laguna derriba las dificultades para volver a vencer

San Cristóbal de La Laguna/ De entrada, todo en contra. Al final, complicaciones. Ambas debilidades fueron convertidas en fortalezas en la pista del Feel Volley Alcobendas, feudo que no se le resistió al Sanaya Libby's La Laguna. Las blanquiazules dominaron en los dos primeros sets y, en el último, apretaron el acelerador para levantar un 23-20 y una bola de set (24-23). Lisbet, con 15 puntos, vio reforzado su papel con las centrales Jessica y Jenelle, que acabaron el encuentro con 10 puntos cada una. Además, el bloqueo volvió a ser superlativo; 13 puntos vinieron de ahí.



El Alcobendas sabía que, con velocidad y aprovechando el cansancio de las blanquiazules, tendría oportunidades de hacer daño. Así lo demostró en los primeros puntos; no obstante, a partir del 7-7, el Sanaya Libby's La Laguna se empezó a reconocer. Sendos dobles bloqueos, comandados por una sobresaliente Jenelle Jordan, abrieron la primera brecha (8-12).

El buen hacer defensivo de Patricia Llabrés –va a actuación inmaculada por partido-, hacía que, lo poco que pasaba sin tocar manos, no cayera en el firme del Buñuel (11-17). El primer set fue para las 'leonas', que cortaron dos parciales de 3-0 merced a la irrupción de las centrales Jessica Wagner –remate potente y finta- y Jenelle Jordan –bloqueo y remate-. Al final, 19-25.

"Venga, chicas, desde el principio", dijo Belly Nsunguimina en los prolegómenos del segundo set. Había que disipar las dudas del primero, y eso hicieron las de Juan Diego García. Apretaron desde el inicio y buscaron manos, arriba, para forzar 'blockouts' (4-8).

El Alcobendas eludía zona cinco y cargaba el saque a uno; no obstante, la defensa desempeñada por el Sanaya Libby's La Laguna era sobresaliente. Las tinerfeñas ampliaban ventaja y la confianza emanaba de cada acción; como el punto directo que hizo Belly Nsunguimina para el 9-15.

Sin embargo, las rojillas no se dieron por vencidas y, con Priscila Bosio 'on fire', se pusieron a tan sólo dos puntos 15-17. Juan Diego García 'lo paró' y redirigió a las suyas para que aumentaran la renta. Lisbet soltó el brazo e hizo mucho daño por zona cuatro (20-25).

Las imprecisiones marcaron el inicio del tercer set. Los continuos errores en el saque impedían a ambos equipos a distanciarse en el marcador; la renta nunca fue mayor a tres puntos hasta que el Alcobendas se creció.

Las blanquiazules, diezmadas por los cinco sets disputados el pasado jueves ante el Panathinaikos, fueron víctimas de la reacción del Feel Volley, que se puso por delante en el marcador con Bosio al saque (19-14, parcial de 6-0).

No obstante, al segundo tiempo muerto que pidió Juan Diego García fue la vencida. El equipo recibió mejor y eso le dio 'más tiempo' para montar buenos ataques. Después de un esfuerzo titánico, 23-23. No obstante, lo épico de la remontada vendría con un 24-23 volteado cuando parecía perdido. Suma y sigue. 17 triunfos consecutivos.

Feel Volley Alcobendas: Ivone Martínez, Carmen Unzúe, Ceylan Arisan, Denia Bravo, Alonso, Priscila Bosio, Piza Margalida (líbero) –inicial- Paula Morales y Fabia González.

Sanaya Libby's La Laguna: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Belly Nsunguimina, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Lucía Prol y Daysa Delgado.

Árbitros: Carlos Portugal Fuertes - José Luis Arrarte Mira.

Sets: 19-25 (22'), 20-25 (25'),

Incidencias: Pabellón Deportivo Luis Buñuel. Unos 100 espectadores. Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga Iberdrola.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)