Se corta la racha del Sanaya Libby's La Laguna

San Cristóbal de La Laguna/ El Sanaya Libby's La Laguna cae a manos del Arenal Emevé (3-1) y ve cercenada una racha de victorias que se extendió durante 22 encuentros oficiales (Liga, Copa y Challenge Cup). Las gallegas, con una imperial Yael Castiglione, remontaron el 0-1 ante un equipo que no llegó a sentirse cómodo en ningún momento del partido. Ahora, a pensar en la ida de semifinales de la CEV Challenge Cup, donde las 'leonas' viajarán para verse las caras con el Tent Obrenovac serbio.



Empezó dominando el Arenal Emevé. Yael Castiglione, con un desempeño que cargaba más el juego sobre Jimema Gayoso –terminó con 25 puntos-, superó el bloqueo de un Sanaya Libby's La Laguna que no conseguía imponer su ley sobre un equipo que, en la red, complicaba los ataques de Lisbet Arredondo y Belly Nsunguimina (13-10).

Las combinaciones de Castiglione movían al doble bloqueo del cuadro blanquiazul. Juego rápido y efectivo para mantener la renta ante un plantel que buscaba, con la dirección de Patricia Aranda, a Lisa Jean Pierre (17-15).

El 18-15 dio paso a un parcial fulgurante. Con Belly Nsunguimina al servicio, el Sanaya Libby's La Laguna puso un 0-6 que, paralelamente, llevó a José Valle a agotar sus tiempos muertos (18-21). Al final y pese a levantar dos bolas de set, el Emevé sucumbió ante un blockout (23-25).

Dos parciales, uno para cada equipo, marcaron el inicio del segundo set. Primero, un 0-4 que, de manera acertada, paró José Valle. A continuación, un 7-0 con el correspondiente 'freno' de Juan Diego García (7-4).

La respuesta no se hizo esperar. Las del Pablos Abril reaccionaron y, tras dos grandes defensas de Llabrés y Arredondo, igualaron (9-9). Así, el Sanaya Libby's empezó a construir la ventaja, que llegaría con un zaguero de Lisa Jean Pierre (13-14). No sería definitivo, y es que la muralla lucense fue escenificada por las figuras del Emevé, que llevaron el partido hasta el 1-1 (25-23).

Ninguno de los dos contendientes consiguió regularidad en su juego; las dudas imposibilitaron ver una gran diferencia en los primeros compases del tercer set. No fue hasta el 6-9, con una gran 'pipe', cuando se distanció el uno del otro. No obstante, la igualdad volvió para reinar hasta el final de un set que se anotó el cuadro local (25-17).

Las gallegas se sentían muy cómodas y lograron hacer algo imposible para casi todos los contendientes del Sanaya Libby's La Laguna, desactivar el bloqueo comandado por Jenelle Jordan y Jessica Wagner (15-12). La magistral dirección de Yael Castiglione resultó decisiva para el definitivo 25-21. Toca pensar en Europa.

FICHA TÉCNICA

Arenal Emevé: Carolina Camino, Darlevis Mosquera, Yael Castiglione, Marta Otero, Jimena Gayoso, Inma Lavado, Figueira (líbero) –inicial- Aylén González, Massiel Matos, Sara Urrea y Capovilla.

Sanaya Libby's La Laguna: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Belly Nsunguimina, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Paola Martínez, Cristina Pérez y Lucía Prol.

Árbitros: Alexis Fuentes - Noelia Navarro.

Sets: 23-25 (25'), 25-23 (27'), 25-17 (22') y 25-21 (25').

Incidencias: Pabellón Municipal de Lugo. Partido correspondiente a la 18ª jornada de Liga Iberdrola.