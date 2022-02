El Combat Grappling golpea fuerte en Las Palmas de Gran Canaria

Otro de los combates más esperados de esta primera edición de Combat Grappling enfrentaba a Francisco Cacicedo, que entraba al tatami fuertemente ovacionado por el público, con el luchador del Club White Wolf Rowan Martín. Emocionante pelea seguida con mucho interés desde las gradas en la que se hacía con la victoria por sumisión Cacicedo. Juan Morera, luchador del Club Guanarteme se medía contra el portugués Rubén Espanhol Los dos protagonizaban un apasionante combate en el que ambos luchadores demostraban nivel. Finalmente era el portugués el que vencía por sumisión.Aplausos y ovación para la lucha entre Daniel Requeijo, del Taz Jinámar y Rubén Gloria. Requeijo no decepcionaba llevando a su rival al suelo nada más empezar, aunque Gloria resistía los golpes de su contrincante revirtiendo su posición. Reñidísimo combate que llegaba a la ronda de desempate con la victoria por mataleón de Daniel Requeijo.Los primeros enfrentamientos ya ponían a los asistentes en pie. Kilian Pita ganaba por sumisión de mataleón a Borja Pons. También por sumisión vencía el canario Santiago Restrego a su rival Aitor Espino. En un enfrentamiento muy igualado se hacía con la victoria por sumisión con palanca de brazo el luchador del Taz Jinámar Abel Santos frente al palmero Kevin Cabrera.Mucha expectación generaba el único combate femenino de la noche, que enfrentaba en una cita histórica a las dos primeras mujeres españolas en competir en Combat Grappling, Mapi García, del gimnasio Taz Jinámar y Anabel Pérez.Y las chicas no defraudaban, disputadísimo combate lleno de acción que finalmente ganaba Pérez por sumisión.Avanzaba la velada con la pelea entre dos canarios, Jesús Hernández y Luis Sosa, el primero lograba imponerse por sumisión ante la ovación del público asistente. Sorprendía desde el principio Giovanni Suárez, luchador del Taz Jinámar a su oponente, Saulo Pérez, desestabilizándolo, aunque Pérez no se lo iba a poner fácil en uno de los enfrentamientos más disputados de la velada, que finalmente ganaba en las rondas de desempate Saulo Pérez. Jimmy Mulbha y Raúl Sánchez protagonizaban una reñidísima

pelea en el suelo en la que Mulbha se proclamaba vencedor por sumisión por mataleón. Kilian Gopar se hacía con el siguiente combate por sumisión contra Enmanuel Rodríguez.

Para Julio Santana, director del evento, esta primera competición de Combat Grappling ha sido "todo un éxito, tanto por el nivel de los peleadores como por la respuesta del público, que ha sido muy numeroso. Estamos seguros de que el próximo año repetiremos y de que Las Palmas de Gran Canaria será dentro de poco sede mundial del Combat Grappling, no hay duda de que somos referente en el mundo de los deportes de contacto".

Aridany Romero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, valora la importancia que supone un evento como éste para Las Palmas de Gran Canaria, "ciudad que ya es un referente mundial en los deportes de combate, algo que se palpa en el nivel de los luchadores y en el enorme trabajo que hacen los gimnasios."

Combat Grappling está organizado por Island Events y promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes y el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes. Colaboran Island Fighters Shop y Zombie Fight Wear.