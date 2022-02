ESPAÑA, BRASIL Y NORUEGA SE CORONAN EN LANZAROTE

Tras tres regatas con las playas de Papagayo de telón de fondo, destacaba la bandera española en la flota masculina. Esta bandera es la que comparten el cántabro Diego Botín y el catalán Florian Trittel, quienes compiten juntos por primera vez en las Islas Canarias, estrenándose con esta victoria en Lanzarote, aunque ambos también ganaron con sus antiguas parejas hace un año en la isla. "Nos estrenamos como equipo y hemos cumplido con el resultado, pero nos queda mucho trabajo por delante, esto no ha hecho más que empezar hacia París 2024", declaró el regatista catalán. En palabras de su compañero, "elegimos Lanzarote para prepararnos para Tokio 2020, y fue un gran descubrimiento, es un sitio increíble para entrenar en invierno", añadió Botín.

El segundo lugar del podio lo recuperó la pareja alemana formada por Jakob Meggendorfer y Andreas Spranger, tras perderlo ante el canario afincado en Mallorca, Elías Aretz, y su compañero mallorquín, Albert Torres, quienes compiten por el Real Club Náutico de Palma. El dúo español ha perdido posiciones en estas últimas regatas, pero ha conseguido mantenerse en el top 10. "Un placer navegar en tierras canarias, un lujo navegar con calor y viento, y con los mejores equipos del mundo", comentó el regatista canario. Para su compañero, "estamos contentos y con ganas de trabajar y mejorar", opinó Torres. Para los alemanes, "Lanzarote es una ubicación increíble, aunque la competición fue dura".

De las regatas realizadas este sábado, también destacó la bandera española, izada con estilo canario. Él es Andrés Barrio, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, quien compite con el alicantino Antonio Torrado, quienes han conseguido un séptimo puesto, tras dar espectáculo con un tercer lugar en la primera regata y una segunda plaza en la regata siguiente. "Competir en Canarias, mi casa, es un privilegio, pero también ayuda a medirnos con todos los regatistas", expresó el regatista grancanario. La pareja local favorita felicita al comité de regatas, ya que, las condiciones han sido muy complicadas, pero se han sacado bastantes mangas. "Ha sido una regata muy completa con mucho nivel, muy importante de cara a la temporada", aseguró el regatista valenciano, quien afirma sentirse "como en casa en esta maravilla de sitio".

Del campo de regatas de los 49erFX, salen victoriosas las brasileñas Kahena Kunze y Martine Grael, invencibles tras su primera victoria en la primera regata, 3 victorias en total de las 10 regatas realizadas, además de un cuarto lugar en la medal race. Aunque las finlandesas, Ronja Grönblom y Veera Hokka, las han seguido de cerca, consiguiendo incluso el segundo puesto en la medal race y de la clasificación general. El tercer lugar lo ha conseguido Noruega, representada por Helene NÆSS y Marie RØNNINGEN. "Lanzarote es un sitio muy especial para nosotras, estuvimos el año pasado durante la pandemia y hemos hecho muy buenos entrenamientos en este paraíso", incidió Kunze. Para Marine Grael, "estas regatas son muy buenas para poner en práctica los entrenamientos".

En representación de España, la canaria María Cantero y la gallega Patricia Suárez han luchado por mantenerse en el top 10, firmando un sexto puesto tras la medal race. "Estamos muy contentas de haber podido pasar la temporada de invierno aquí en Lanzarote y que la regata se siga celebrando cada año, hoy tuvimos condiciones de viento de tierra, muy racheado e inestable, poder mirar para afuera era la clave de la regata", explicó la regatista grancanaria.

Aparte del dominio español en el campo de regatas de los 49er y el liderazgo brasileño entre los 49erFX, finalmente ha sido el noruego Hermann Tomasgaard el que se proclama campeón de los ILCA 7. "Ha sido muy bonito entrenar y competir aquí en Lanzarote, un tiempo increíble con buenas condiciones de viento, aunque puede haber olas grandes o no, te entrenas ante cualquier cosa". Tras el regatista noruego, Nik Aaron Willim (Alemania) consigue la medalla de plata, seguido del británico Michael Beckett. De parte del equipo español de esta clase, finalmente ha sido el regatista canario quien se clasifica en el top 10 tras conseguir un sexto lugar en la última regata, pero un puesto 14 en la medal race lo dejó en el noveno lugar de la clasificación general. "Muy buen campeonato para seguir la preparación de esta nueva temporada, con diferentes condiciones y muy buenas regatas, con una flota muy competitiva, es perfecto para arrancar el año, me voy con un noveno general, que no está mal, pero el resultado es lo de menos", concluyó el regatista canario.