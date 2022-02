Miguel Ángel Méndez (RCNGC) y Sofía Hernández (RCNT) líderes tras la primera jornada

Lanzarote/ Las complicadas condiciones meteorológicas solo permitieron la celebración de dos mangas.

Con dos pruebas celebradas se inició la VII edición del Trofeo César Manrique, clasificatorio para el Circuito CIOS. Las condiciones meteorológicas provocaron una masiva descalificación de regatistas en la primera manga y solo permitieron la celebración de dos pruebas.



Nada menos que 40 de los 116 participantes vieron la bandera negra en la salida de la primera regata, se produjeron 3 llamadas general y se daba validez a la salida en el cuarto intento. La fuerte corriente provocó que un 35% de la flota estuviese fuera de línea.

La prueba se desarrolló con viento del NE (35º) con una intensidad de 14 a 16 nudos, la primera victoria se la adjudicaba Miguel Padrón Ferrer (RCN Gran Canaria), que entraba en meta escoltado por sus compañeros de equipo Miguel Ángel Méndez y Jaime Lang-Lenton. La regatista del RCN Tenerife, Sofía Hernández fue cuarta y primera fémina.

En la segunda manga la primera salida fue buena con un viento de 12 a 14 nudos entre los 05º y 10º de dirección. Miguel Ángel Méndez (RCNGC) lograba la victoria que le sirvió para colocarse líder de la general y sub 16 masculina. La segunda posición fue para Jorge Betancort (RCN Arrecife), tercero finalizaba Luis Mesa (RCNGC). Carla Lorenzo (RCN Tenerife) entraba cuarta como primera femenina, seguida de Elena Armas (RCN Arrecife) que fue octava en la general.

Tras la primera jornada los regatistas del RCNGC y RCNT se reparten los lideratos en Absoluto y por categorías. El podio provisional general masculino está formado por Miguel Ángel Méndez y Jaime Lang Lenton en los dos primeros puestos, a los regatistas del RCNGC les sigue Andrés Martín del RCN Arrecife como tercero. La misma clasificación para la sub 16 masculina.

En chicas la clasificación general a manda Sofía Hernández (RCNT), segunda y tercera plaza para el RCN Arrecife con Elena Armas y Gabriela Cañibano. Las tres regatistas mandan en la clasificación sub 16 masculina.

Cristian Ayoset Vega (RCNGC) es líder en sub 13 masculina con 20 puntos de ventaja sobre Jorge Pérez Castillo (RCNT). David Álamo (RCNGC) marcha tercero a dos puntos de la segunda posición. En chicas Irene Benítez Gómez (RCNT) está al frente de la sub 13, le siguen las regatistas del RCNGC, Rocío González y Lili María Skomska.

En sub 11 masculino manda Javier Arrate Castro (RCNT), tras él marchan el tinerfeño Antonio Linares (Club de Mar Radazul) y Pelayo Sánchez Reguero (Club Deportivo Código Cero). Lola Carrión (Club Deportivo Código Cero) en la única sub 11 femenina participante y marcha en el puesto 78 de la general.

Mañana domingo está prevista la celebración de la segunda jornada, el Trofeo César Manrique ya tiene validez con las dos pruebas celebradas hoy sábado. Tras la finalización de las pruebas de mañana se entregarán los premios a los vencedores absolutos y a los tres primeros de las tres categorías (Sub 16, Sub13 y Sub 11) en masculino y femenino.

El "VII Trofeo César Manrique" organizado por el Real Club Náutico de Arrecife, cuenta con el patrocinio de Plata y Reguera Odontología Avanzada, CaixaBank, Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y European Sports Destination. La colaboración de Naviera Armas Trasmediterránea, Calero Marinas, Juan Toledo, S.L. – Renault Lanzarote, Centro Insular de Deportes, lanzarotedeportes.com, Tirma, Kalise, Coca Cola, Arrecife Gran Hotel y Lanzafrut y la Federación Canaria de Vela.