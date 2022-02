Los atletas de Antigua vuelven como equipo campeón de los Juegos Deportivos de Lanzarote

Recientemente el equipo de atletismo de Antigua se trasladó a San Bartolomé, participando en las pruebas de cross a campo abierto de los XXII Juegos Insulares de Promoción Deportiva en Lanzarote, en la que obtuvieron, Ariadne Negrín Rodríguez, medalla de oro en categoría sub 12 femenino, dos medallas de plata en sub 8 y sub 16 femenino, Lucía Del Carmen López Robayna y Nerea De León Trujillo, respectivamente, además de una medalla de bronce en sub 16 femenino, lograda por María de Jesús Rodríguez Delgado.

Una brillante participación de las atletas medallistas que junto con las corredoras y compañeras de equipo, Leire Cazorla Medina, Luz Marina Cabrera Pérez y Aitana Fernández Alcántara, ofrecieron magníficas carreras.

En categoría masculina también destacaron con emocionantes carreras a campo abierto, los atletas Francisco Javier Cabrera Cabrera en sub16, Dante Rodríguez Delgado en sub14 y Unai Moises Rodríguez Sánchez en sub8, quedando todos ellos en las primeras diez posiciones.

El equipo de atletismo de Antigua tiene todo el futuro por delante, y en esa carrera siempre encontrarán el apoyo de este Ayuntamiento de Antigua, tanto en los entrenamientos, el material deportivo que precisen, incluida la equipación, como en los desplazamientos que les permitan participar y destacar en pruebas y campeonatos insulares y regionales, afirma el concejal, Estupiñán.