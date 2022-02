El Sanaya Libby's La Laguna se sobrepone al cansancio y supera al Haro

San Cristóbal de La Laguna/ Hacer fácil lo difícil. Parece que el sino del Sanaya Libby's La Laguna 2021/22 lleva arraigado lo de sobreponerse a cualquier dificultad que se le ponga delante. Primero, el viaje de 14 horas que afrontaron este viernes; después, el volver a la senda de las victorias, que había abandonado hace una semana ante el Arenal Emevé. Las blanquiazules protagonizaron un gran partido ante un Haro Rioja Voley al que superaron por 3-0 (25-17, 25-17 y 25-18).



Ahora, la mente puesta en el próximo miércoles (19:00 horas), día en el que el OK Tent Obrenovac visita Tenerife, en la vuelta de semifinales de la CEV Challenge Cup. Este domingo, las 'leonas' disfrutarán de un merecido descanso.

La igualdad reinó en el intercambio inicial del primer y segundo set. Así, en el primero, Belly Nsunguimina fue la que consiguió sacar ventaja con uno de sus potentes ataques por las alas. La receptora reconvertida en opuesta fue la que, con una excelente lectura en el bloqueo y un punto directo, elevó la renta hasta el +5 (14-9). En la siguiente acción, Wagner comenzó un festival en el que tomó como socia a Aranda –una vez más orfebre de todo tipo de balones-.

Esther López, entrenadora visitante y otrora líbero del Tenerife Marichal, tuvo que hacer frente a un inconveniente con el que no contaba: la baja de Fernanda Gritzbach; la central, en una acción de bloqueo ante Jordan, sufrió un golpe en su ojo izquierdo. 'Out' la jugadora más alta de la competición.

Pese al buen arranque del Haro en el segundo set, con Stephens y Ana Belén Pérez como máximas adalides (10-11), las jugadoras tinerfeñas volvieron a sentar cátedra de cómo afrontar las adversidades. Tres puntos seguidos del Haris supusieron que Esther López lo parara. Ni la interrupción incidió en el resultado del segundo set. Juan Diego apostó por darle entrada a su segunda unidad, incluida una María Jorge que fue la encargada de sacar para poner el 24-15. Al final, 25-17.

El 2-0 se antojaba muy complicado de remontar para las riojanas. La inercia y la frustración de insistir y no conseguir premio complicó mucho las cosas desde el inicio. Jessica Wagner volvió a ajusticiar a su rival con dos predominantes ataques sobre zona de tres metros (5-1). Esther López lo paró para, cuatro puntos después (10-1), agotar sus tiempos muertos.

Ya estaba todo visto para sentencia, pese a los continuos intentos de Ana Belén Pérez –especialmente inspirada- y una Cengotitabengoa que se animó con dos líneas en un tercer set que concluyó con un 25-18. Paola Martínez, una vez más, cerró el choque con un ataque por zona dos.

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby's La Laguna: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Belly Nsunguimina, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Paola Martínez, Cristina Pérez, Lucía Prol, Daysa Delgado y María Jorge.

OSACC Haro Rioja Voley: Elisabeth Stephens, Fernanda Gritzbach, Jessica Soares, Ane Cengotitabengoa, Rocío Gómez, Ann Riley, Clara Barceló (líbero) –inicial-, Ana Belén Pérez, María Aparicio y María Sanjurjo.

Árbitros: Francisco Sabroso Moratilla - Noelia Navarro.

Sets: 25-17 (22'), 25-17 (21') y 25-18 (23').

Incidencias: Pabellón Pablos Abril de Taco. Prácticamente lleno. Partido correspondiente a la 19ª jornada de Liga Iberdrola.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)