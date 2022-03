El Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria ya tiene ganadores

A primera hora de la jornada se disputaban los encuentros de semifinales que tuvieron que aplazarse por la lluvia y en los que todos los jugadores lo han dado todo. A continuación, arrancaba la esperada final en medio de un increíble ambiente de expectación y gradas muy animadas.En sub16 masculino Noah López, el único jugador local en la final de Rafa Nadal Tour by Gran Canaria se medía frente al madrileño Luis Llorens, número 8 en el ranking del torneo. Tras casi dos horas de partido muy reñido, el jugador madrileño lograba la victoria por 6-3, 6-2.En sub16 femenino la final se decidía entre las dos cabezas de serie de su categoría, la jugadora sevillana Elena Morales y la número dos, la balear Marina Gatell. Más de tres horas de partido que dejaban ver el elevadísimo nivel de ambas tenistas. Morales comenzaba anotándose el primer set por 3 a 6, pero Gatell firmaba un 7-6, 6-2 que le valía el triunfo.El encuentro de sub14 femenino tenía como protagonistas a la balear Sorana Matis y la barcelonesa Marina Quesada. La Campeona de Cataluña en su categoría y cabeza de serie se apuntaba el encuentro por 6-4. 6-3.La final de sub14 masculino se ha disputado entre el valenciano Gonzalo Vedri y el tenista segoviano Fermín Barcala, que llegaba a la final tras un reñidísimo encuentro de semifinales contra Maxi Carrascosa. Final muy disputada en la que ya se acusaba el cansancio del torneo, pero en la que ambos han demostrado muchísima capacidad. La victoria era para Vedri por 6-4, 6-2.Las jugadoras de sub12 que hoy se disputaban la final eran la sevillana Irene Basalo, número uno del ranking del torneo y otra cabeza de serie, la valenciana Briana Navarro, número dos. Ambas han demostrado un increíble nivel en pista, aunque ha sido Navarro la que se ha anotado la victoria por 6-2. 6-3.En categoría sub12 masculina se enfrentaban el cabeza de serie del torneo, el catalán Ian Barroeta y el madrileño Fernando Fontan Pardo, tercero en el ranking. Un duelo de mucho nivel en el que el público ha disfrutado de toda la emoción del tenis juvenil. La victoria ha sido para Barroeta, por 6-4, 7-5.

Nada más terminar los partidos ha tenido lugar la entrega de trofeos de todas las categorías con la presencia de José Sepúlveda, presidente de la Federación de Gran Canaria de tenis, Fernando Sancho, director comercial de Banca Privada de Banco Santander, JF Fernández, director del Rafa Nadal Tour by Santander y Mónica Megías, directora del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria.

JF Fernández, director del Rafa Nadal Tour by Santander, que ha hecho entrega de una placa de agradecimiento al Cortijo Club de Campo en nombre de la Fundación Rafa Nadal, ha valorado muy positivamente esta primera edición del tour en Gran Canaria. "Muy contento de haber hecho el torneo aquí, siempre de todas las ediciones hay muchas cosas que mejorar, pero este balance que hago es positivo," uno de los aspectos más destacados para la organización ha sido el de la convivencia y compañerismo entre los jugadores, "a diferencia de los otros torneos aquí los niños y niñas comían y cenaban en el club, todos estaban en el mismo hotel...y ver cómo interactúan entre ellos, como juegan, como se conocen, te hace feliz. Esperamos que esta sea la primera edición en Gran Canaria de muchas"

Mónica Megías, directora del Rafa Nadal Tour by Santander Gran Canaria y del Cortijo Club de Campo, ha señalado que se sienten muy satisfechos de haber sido la primera sede en las islas de esta competición, "para nosotros es muy importante contar con torneos como éste en Canarias, para que nuestros jugadores locales no tengan que desplazarse para jugar contra tenistas de nivel de diferentes lugares".

