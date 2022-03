El Tenerife La Laguna hace historia metiéndose en la final de Europa

Tenía que ganar dos sets y podía permitirse el lujo de perder tres. Sin embargo se empeñó en hacerlo a lo grande (3-0), tal y como lo ha hecho todo en la presente temporada. Bajo la magistral dirección de Aranda; la potencia de Lisbet Arredondo y Belly Nsunguimina; la precisión de Lisa Jean Pierre; la magia de Patricia Llabrés; la contundencia de Jessica Wagner y Jenelle Jordan; y como no, la chispa de Paola Martínez, Cristina Pérez y Lucía Prol. Asimismo, la piña también la conforman Daysa Delgado, María Jorge, Mara Toledo, etc.

Ahora, el sueño europeo no cambiará de isla y, lejos de ella, la vuelta y, por ende, el capítulo final de esta maravillosa temporada se vivirá en la Toscana, territorio italiano donde reside el Savino del Bene Scandicci, conjunto que superó al (2-3 y 3-0) al Aydin turco. La ida tendrá lugar en Tenerife el día 16, mientras, la vuelta se disputará en Florencia el 23 de marzo, dos días y 18 años después de que el extinto CV Tenerife Marichal se erigiera como campeón de Europa.El equipo tinerfeño salió a la pista de un abarrotado Pablos Abril sabiendo que afrontaba el partido más importante de su historia y no tardó en reflejarlo en el marcador (7-4). Pese a la insistencia del potente OK Tent Obrenovac para mantener el pulso, las laguneras desplegaron su juego para establecerr las distancias (17-13). Para salir airosas de un ajustadísimo final de set, el trabajo blanquiazul desde el saque y la impecable distribución de Patricia Aranda resultaron claves para obtener la mayor de las recompensas: puntuar primero (25-22).

La confianza y el sueño de llegar a la gran final se apoderó del Tenerife La Laguna para abrir la primera brecha en el electrónico en el siguiente periodo (6-2). Sin embargo, el equipo serbio, con una resolutiva Sara Carić a la cabeza, no perdía la esperanza de poner las ansiadas tablas (15-14). La brillante actuación de Belly Nsunguimina y la solidez en la red del club tinerfeño paró en seco el planteamiento serbio. El Tenerife La Laguna se llevó el segundo set y cumplió el mayor hito de su historia (25-16), sellar su billete para la gran final de la CEV Challenge Cup.

Imparables. Con los cánticos de la afición blanquiazul y sin creer que este sueño se había hecho realidad, el Tenerife La Laguna tuvo la sangre fría necesaria para ordenar su juego y desestabilizar nuevamente al OK Tent Obrenovac (13-8). El club de Taco contrarrestó la calidad de su rival, volvió a sacar las garras y demostró sus ganas de de seguir haciendo historia. Sin límites, el Tenerife La Laguna cerró el choque por la vía rápida (25-16).

FICHA TÉCNICA

OK Tent Obrenovac: Djurovic, Stanimirovic, Ana Mitrovic, Susic, Mijatovic, Cikuc, Bojana Gocanin (líbero) –inicial- Nina Mandovic, Jovana Cvetkovic, Popovic, Pakic, Kurtagic y Malesevic.

CV Tenerife La Laguna: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Belly Nsunguimina, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Cristina Pérez, Lucía Prol, María Jorge y Paola Martínez.

Árbitros: Raquel PORTELA, Cédric GRELLIER.

Sets: 25-22 (27'), 25-16 (25') y 25-16 (22').

Incidencias: Pablos Abril de Taco. Completamente lleno. Encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la CEV Challenge Cup. Asistieron al encuentro Manuel López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias; Concepción Rivero, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife; Luis Yeray Gutiérrez, alcalde del Ayuntamiento de La Laguna; Ángel Pérez, director de Deportes del Cabildo de Tenerife; y Josimar Hernández, concejal de Servicios Municipales y Obras e Infraestructuras.