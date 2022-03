Giaunluca Mager gana el ATP Gran Canaria Challenger 2022

El encuentro comenzaba muy igualado entre ambos jugadores, Gianluca Mager, italiano, 104 del mundo y el granadino de origen canario Roberto Carballés, cabeza de serie del torneo. Los dos llegaban a la final tras demostrar el mejor nivel durante todo el torneo. Puntos larguísimos y muy reñidos en los que ambos aprovechaban la fatiga del rival para sorprender con bolas casi pegadas a la red y juegos que han arrancado el aplauso de los asistentes, que llenaban las gradas de la pista central del Cortijo Club de Campo. El primer set, más de una hora, se resolvía por tie break a favor del italiano por 7-6 (6).Después del esfuerzo de un primer set en el que los dos jugadores lo habían dado todo, Carballés parecía acusar más el esfuerzo y el italiano se anotaba el segundo set y la victoria por 6 a 2. "He disfrutado muchísimo del torneo, sólo puedo dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Mi rival ha sido un grandísimo jugador, le deseo toda la suerte," afirmaba Mager, que ha querido dedicar este triunfo a su hija recién nacida.También Carballés ha querido dar las gracias a toda la organización por haberle dado la oportunidad de venir a competir a una isla como Gran Canaria y valoraba el desarrollo de la final, "no ha sido un partido bueno, he tenido muchos fallos y muchas oportunidades para ganar el primer set. No he merecido ganar porque no he jugado al nivel que debía hacerlo."Nada más terminar el encuentro ha tenido lugar la ceremonia de entrega de trofeos, que ha contado con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el concejal de Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Telde, Diego Fernando Ojeda, el presidente de la Federación de Tenis de Gran Canaria, José Sepúlveda, Mónica Megías, directora de Tennis Academy El Cortijo, Marcello Marchesini, organizador y creador de MEF Tennis Events y Riccardo Ragazzini, ATP Supervisor.Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, ha agradecido haber podido disfrutar "del altísimo nivel del torneo, que no sólo pone en valor a Gran Canaria, sino también a todos los clubes y a todos los deportistas. Desde nuestra consejería queremos seguir trabajando codo con codo con la Federación de Tenis de Gran Canaria y con los clubes por el deporte base y para que estos torneos sigan teniendo cabida en esta isla." Por su parte, Diego Fernando Ojeda, concejal de la

Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Telde, ha querido destacar la labor de todos los implicados, "desde los recogepelotas a los pisteros, organización, jueces de línea y muy especialmente a los jugadores, que han convertido esta semana en Telde en una auténtica fiesta del deporte."

José Sepúlveda, presidente de la Federación de Tenis de Gran Canaria, pedía precisamente en su intervención un aplauso para los deportistas por su esfuerzo y nivel, "del que hemos podido disfrutar toda esta semana, es un honor para la isla poder contar con un torneo de estas características" y ha querido destacar el trabajo desde la organización y el club El Cortijo. Su directora, Mónica Megías, se ha mostrado muy satisfecha por el resultado y ha querido dar las gracias a MEF Tennis events "por habernos escogido, y por supuesto no me quiero olvidar de nuestros recogepelotas, por su labor, pisteros, trabajadores...sin ellos nada habría sido posible. Estamos muy satisfechos y les esperamos a todos el año que viene en la tercera edición".

En palabras de Marcello Marchesini, organizador de MEF Tennis Academy,"estamos verdaderamente felices y orgullosos de haberle dado continuidad a un proyecto nacido en el período más difícil por causa de la pandemia" aseguraba el responsable de MEF Tennis Events, "y ha sido posible gracias al Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde, la Federación de Tenis de Gran Canaria y la Real Federación Española que nos han hecho sentir importantes para todo el tenis español". Marchesini no ha querido olvidar un agradecimiento especial "al director del torneo David Marrero y a nuestros amigos Luis y Mónica y a todos sus colaboradores de El Cortijo Tennis Academy. El nivel de los dos finalistas ha hecho que el torneo haya sido muy parecido a un ATP Challenger 125. Aunque había un torneo en Italia, todos los jugadores italianos han escogido la isla de Gran Canaria gracias a todo lo bueno que contaban sus compañeros de las ediciones celebradas en 2021."

La ceremonia de entrega de trofeos ha concluido con el himno de Ucrania como muestra de solidaridad y apoyo hacia el pueblo ucraniano en unos momentos tan difíciles como los que está viviendo.

El Gran Canaria Challenger está organizado por MEF Tennis Events junto a Tennis Academy El Cortijo Club de Campo, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y su marca, Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, y Turismo de Gran Canaria, la Real Federación Española de Tenis, la Federación Canaria de Tenis, la Federación de Tenis de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde a través de su concejalía de Actividad Física y Deportes. Patrocinan Mapfre, Todi, Martínez Cano Canarias, Dunlop, Mizuno, Crionet, Nissan y Elba Vecindario Aeropuerto Bussiness and Convention Hotel.