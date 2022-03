El Sanaya Libby's La Laguna cierra la liga ante el Barça

La Laguna/ Tras su destacada actuación en la ida de la final de la CEV Challenge Cup, las blanquiazules buscan cerrar la fase regular con victoria.

Terminar con buenas sensaciones la fase regular antes de poner rumbo a tierras italianas. Ese es el objetivo del Sanaya Libby's La Laguna, que este sábado (18:00 horas) visita al Barça CVB, conjunto que no podrá optar a la permanencia en Liga Iberdrola. Con la clasificación para las semifinales certificada, las blanquiazules buscan un triunfo que mantenga las buenas sensaciones experimentadas hasta ahora.



La expedición parte este mismo sábado hacia Barcelona, donde afrontará el compromiso liguero y pernoctará hasta el lunes, día en el que pondrá rumbo a Italia, donde le espera la vuelta de la final de la CEV Challenge Cup ante el Savino del Bene Scandicci. Las 'leonas' no regresarán a la Isla hasta el próximo jueves.

En el plano deportivo, las jugadoras de Noemí Bregar, sin presión, jugarán con la intención de ponerle las cosas difíciles a un Sanaya Libby's La Laguna que no renuncia a la primera plaza; para ello, debe conseguir los tres puntos y esperar a que el Gran Canaria Urbaser falle ante el Avarca de Menorca.

"Es un partido muy importante. Aunque no dependamos de nosotros mismos para quedar primeros, tenemos que ir a por los tres puntos para que se pueda dar esa posibilidad. Lo hemos preparado a consciencia", comenta Juan Diego García a los medios oficiales del club.

Con respecto al rival, el técnico onubense no es ajeno a que "ya está descendido", lo que tiene una doble lectura. "No se juegan nada, pero quizá eso les lleve a arriesgar al máximo", concluye.