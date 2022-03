Copa de Canarias para Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín en sub 17 masculino

Gran Canaria/ Mar Betancort 1ª en sub 19 femenina, Andrea Stinga y Gabriel Gallego subcampeones en categoría mixta.

Finalizó con tres nuevas regatas celebradas la Copa de Canarias de la clase 420, Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea. La cita organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria repartió premios al primer clasificado en categoría absoluta, sub 19 masculino y femenino, sub 17 masculino y femenino y categoría mixta.



Miguel Ángel Morales Hernández y Alejandro Martín Corujo, del Real Club Náutico de Arrecife, se proclamaron campeones de la Copa de Canarias en la categoría sub 17 masculina, finalizaron como terceros en la clasificación absoluta. A pesar de haber sumado más puntos que en la primera jornada (6º, 3º y 5º), mantuvieron el liderato en su categoría.

Mar Betancort Fernández (RCNA) formando tripulación con Alejandra Pérez (RCNGC), conquistaron el título en categoría sub 19 femenina y segundas absolutas.

Segundo puesto en la categoría mixta para Andrea Stinga González y Gabriel Gallego (RCNA), mejoraron las posiciones de ayer y cerraron la Copa de manera brillante al vencer en la última manga. En la misma categoría Marina Armas Morales y Pablo O. Cabrera (RCNA) finalizaban terceros.

Terceros fueron también, Fernando Benítez de la Cruz y Andrés Betancort en sub 17 masculina; la misma plaza lograban en sub 19 femenina las regatistas del RCNA, Gabriela Gil y Ana Paola Pérez.

Sergio Armas (RCNT) y Celia Negrín (RCNA) cerraron la clasificación general al no tomar parte en ninguna de las pruebas de la segunda jornada.

1º Absoluto y sub 19 masculino: Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC)

1º Sub 19 femenina: Alejandra Pérez (RCNGC) y Mar Betancort (RCNA)

1º Sub 17 masculino: Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCN Arrecife)

1ª Sub 17 femenina: Sara Díaz y Lola Hernández (RCNGC)

1º Mixto: David Santacreu (RCNT) y Ana Bautista (RCNGC)