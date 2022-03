Telde en la Red Mundial de Profesores e Investigadores en Juegos y Deportes Tradicionales

Telde/ El pasado 25 de enero, se presentó La Red Mundial de Profesores e Investigadores en Juegos y Deportes Tradicionales, en la que han mostrado interés alrededor de 200 personas entre profesores e investigadores de todo el mundo. Bajo la organización de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST), junto al Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) y el apoyo de la International Traditional Sports & Games Association (ITSGA).



Desde dicha red mundial se ha solicitado la colaboración y participación del Programa de Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias del Ayuntamiento de Telde. Creyéndose, desde la institución municipal, muy interesante la colaboración del técnico deportivo municipal e investigador, Rafael Ángel Luchoro Parrilla, en la creación, supervisión y seguimiento de la misma, al ser un referente en los Juegos y Juguetes Tradicionales Infantiles.

El concejal de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, Diego Ojeda Ramos daba la enhorabuena a Rafael Luchoro Parrilla, técnico deportivo municipal, responsable de los juegos tradicionales canarios en la ciudad de Telde "este gobierno municipal se siente tremendamente orgulloso de formar parte de la Red Mundial de Profesores e Investigadores en Juegos y Deportes Tradicionales, y estar representado en ella, por Rafael Luchoro, experto internacional en Juegos y Deportes Tradicionales Infantiles". Finalizaba resaltando "otro reconocimiento, más que merecido, al trabajo de investigación, formación, promoción y divulgación sobre los juegos tradicionales canarios que ha venido realizando en nuestro municipio" .

En la declaración de Verona de 2015 y también en otras declaraciones de organizaciones internacionales se mencionaba la necesidad de generar acciones en el contexto educativo. También se indica la necesidad de generar evidencias para demostrar la contribución de los JDT en todas las áreas de conocimiento "hemos participado en un acto histórico muy especial sintiéndonos muy satisfechos por ser una organización líder en este movimiento europeo e internacional en los Juegos y Deportes Tradicionales a nivel mundial" aseveraba Luchoro.

El próximo 2 de abril tendrá lugar el I Forum of the worldwide network of teachers and researchers in traditional games and Sports, que servirá para empezar a conocer a los diferentes miembros de esta red mundial.