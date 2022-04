Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín se proclaman subcampeones de la Copa de España de 420

Canarias/ Bronce para Mar Betancort y Alejandra Pérez en sub 19 femenina. La Copa de España de 420 disputada en Palma de Mallorca finalizaba solo con una nueva regata en la que se le escapó el título en sub 17 masculino a Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín, que conservaron el liderato logrado el primer día hasta la última manga de hoy que iniciaban con 7 puntos de ventaja sobre la tripulación mallorquina formada por Marisa Vicens y Fernando Barceló.

Un 20º de los del RCNA y un 5º de los baleares acababan con la ventaja de Miguel Ángel y Alejandro, que finalizaban subcampeones a 8 puntos de los ganadores. La misma tripulación les privó de subir al podio sub 19, categoría en la que finalizaban cuartos y 6º en absoluta masculina.

La segunda medalla para el equipo de regatas del RCNA – Naviera Armas vino de la mano de Mar Betancort Fernández como tripulante de Alejandra Pérez (RCN Gran Canaria). Alejandra y Mar finalizaban terceras en sub 19 femenina y cuartas en la absoluta.

En un puño acababan las siguientes tres tripulaciones del RCNA, Andrea Stinga y Gabriel Gallego se clasificaron 20º en sub 19 masculina y 25º en la absoluta. Fernando Benítez y Andrés Betancort 6º en sub 17 y 26º en absoluta masculina. Marina Armas y Pablo Ole Cabrera 7º sub 17 masculina y 27º absoluta masculina.

Las sub 19 Gabriela Gil y Ana Paola Pérez se clasificaron 17ª en su categoría y 18º en la absoluta femenina.

Buen trabajo del equipo dirigido por Pedro de León Padrón, técnico del RCN Arrecife que encabezó la expedición a Mallorca.