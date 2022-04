50 nacionalidades y 350 triatletas en un Anfi Challenge Mogán Gran Canaria en directo para todo el planeta

De todos los rincones del mundo, la prueba estrella será no solo epicentro del deporte y una convocatoria para los amantes del triatlón de todo el globo en Gran Canaria, sino que será retransmitida por el canal en directo de Challenge Family para un seguimiento vía streaming abierta al mundo. La retransmisión contará con comentaristas en varios idiomas, que llevarán los detalles de esta prueba a todos los hogares.En la categoría masculina, el rival a batir será el tres veces medallista olímpico, cinco veces medallista en el Campeonato del Mundo de Triatlón, dos veces campeón del Campeonato Europeo de velocidad, Jonathan Brownlee, que se verá en la línea de salida con el campeón francés, plata en Río 2016 y sexto en Tokio 2020 Clement Mignon, el triatleta suizo dos veces olímpico Andrea Salvisberg (16º en Río 2016 y 7º en Tokio 2020), el campeón belga 2021 Jonathan Wayaffe, Sebi Neef, Tim Meyer, Tom Mets, Reece Barclay, Tim Gonsjak, Thomas Vanhalst, Kieran Lindars, Nicholas Ward Muñoz, Liam Lloyd, Leonard Arnold, Thomas Navarro, Tim Van Hemel, Joao Ferreira, Victor Alexandre, Franck Guyon, Vicent Terrier, Nicholas Kastelein, Adrián Lainez, entre otros.En féminas, la favorita es la olímpica británica Lucy Hall, ganadora de una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Triatlón por Relevos Mixtos de 2014, oro en el campeonato europeo en 2016, en el europeo de velocidad en 2016 y en 2017 en la copa del mundo de Cape Town. Olímpica por España, la favorita nacional es Sara Pérez Sala, segunda en el Challenge Samorin 'The championship', y plata en el mundial de acuatlón 2021, además de la olímpica por República Checa, Petra Kurikova, y Anna Tomica, Els Visser, India Lee, Sarah Bonner, o Julia Skala, entre otras campeonas.Tras la celebración de la distancia olímpica con 270 competidores finales, se ha completado el cupo de 350 triatletas confirmados en la media distancia, con lo que el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria vuelve a superarse con más triatletas que la edición pasada, cuando despuntó como el primer triatlón en celebrarse tras la pandemia.La media distancia del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria del próximo día 23 tiene 1,9 kilómetros a nado con salida desde la playa de Anfi del Mar, además de 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera, y abrirá a su vez la modalidad 'The Double', nueva en esta edición 2022 para aquellos que se presenten al doble reto de la distancia olímpica y media.

Epicentro del triatlón

El triatlón Anfi Challenge Mogán Gran Canaria vuelve a ser epicentro de deporte. Esta competición es una de las más populares del calendario internacional, y recorre varios de los puntos más atractivos para el entrenamiento y la competición del triatleta, como es la playa de Anfi del Mar, Balito, la ruta ciclista por carretera hasta Taurito, entre otros.

Anfi del Mar es una de las localizaciones favoritas de entreno y competición, con una temperatura media de 22 grados y dentro de Mogán, el lugar con más días de sol de toda Europa. A este enclave de la isla de Gran Canaria ya están llegando triatletas líderes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021), en los IronMan celebrados hasta el momento, o el OTSO Challenge Salou, entre otras competiciones actuales, con la élite más actualizada en sus filas.