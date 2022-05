Victoria final de Gabriela Cañibano en femenina, la regatista del RCNA entra en el equipo canario para la Copa de España

Lanzarote/ Jorge Betancort finaliza octavo en masculinos sub 16. El título femenino sub 16 de la regatista del Real Club Náutico de Arrecife, Gabriela Cañibano Salvago, que se ha impuesto hoy en la Regata Internacional Las Teresitas celebrada en Tenerife, le ha dado el derecho a formar parte del equipo canario que participará en la Copa de España. Junto a Gabriela estará Elena Armas Morales, que ya participó recientemente en el Campeonato de España. La Copa se celebrará del 10 al 15 de mayo en Tenerife.

Gabriela que se colocó ayer como líder de la sub 16 femenina, conservó en la jornada final la privilegiada posición tras acabar hoy en los puestos 15º y 13º en las dos mangas celebradas. La segunda posición la lograba Sofía Hernández (RCN Tenerife) a un solo puntos de Cañibano. La sub 13 del mismo equipo Marta Mansito ocupó el tercer cajón del podio, que a su vez se hizo con el triunfo en sub 13 femenina.Elena Armas lograba la octava plaza tras un complicado inicio en la jornada dominical con un 55º puesto en la primera manga, en la segunda acabó 15ª. Elena Izquierdo fue 25ª con parciales hoy de 48ª y 62ª.Jorge Betancort Martín fue el primer regatista del Real Club Náutico de Arrecife clasificado en sub 16 masculina en el puesto 8º, Jorge finalizando hoy en el 17º y 12 puesto. Miguel Álvarez Rodríguez con un 25º y 31º acabó 17º en la categoría. Puesto 44º para Sidney Blanalt Cheneri que completó la jornada como 69º y 60º.Buena participación de Pedro Medina en la sub 13 masculina finalizando quinto clasificado tras sumar hoy un 68º y 65º en la general.Los podios en las diferentes categorías quedaron formados así: sub 16 masculino, 1º Daniel García de la Casa (Federación Catalana de Vela), 2º Joan Domingo Cebamano (VC), 3º Jaime Lang Lenton (RCN Gran Canaria).Sub 16 femenina: 1ª Gabriela Cañibano Salvago (Real Club Náutico de Arrecife), 2ª Sofía Hernández (RCN Tenerife), 3ª Marta Mansito (RCN Tenerife).Sub 13 masculino: 1º Pedro Ugarte (RCN Gran Canaria), 2º Cristian Ayset Vega (RCNGC), 3º Daniel Morán (RCN Tenerife).

Sub 13 femenina: 1ª Marta Mansito (RCN Tenerife), 2ª Isabel Lang Lenton (RCNGC), 3ª Silvia Medina (RCNGC)

Clasificación general:

http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/regata-internacional-teresitas-2022-es-2-es-2-es/menuaction/index

EQUIPO REAL CLUB NÁUTICO DE ARRECIFE

NAVIERA ARMAS TRASMEDITERRÁNEA

Sub 16 Mas

8º Jorge Betancort Martín

17º Miguel Álvarez Rodríguez

44º Sidney Blanalt Chenei

Sub 16 Fem

1ª Gabriela Cañibano Salvago

8ª Elena Armas Morales

25ª Elena Izquierdo Díaz

Sub 13 masculina

5º Pedro Medina Martín

Entrenador

Jorge Padilla de Armas