El Tenerife La Laguna jugará la máxima competición europea

San Cristóbal de La Laguna/ Supondrá un nuevo hito histórico. Después de ser subcampeón de la CEV Challenge Cup y levantar el entorchado liguero, el Tenerife La Laguna ya ha formalizado su inscripción para tomar parte de la CEV Champions League, competición europea de mayor rango. En el documento oficial, se ha presentado el Pabellón Santiago Martín como sede para la disputa de los encuentros como local.



La Isla, tras más de un decenio sin hacerlo, disfrutará del mejor voleibol europeo. Desde que lo hiciera el Tenerife Marichal, que llegó a erigirse como campeón continental, no se veía voleibol de tan alto nivel en el Archipiélago. Ahora, después de competir en la Challenge y en la Volleyball Cup –en una ocasión-, el Tenerife La Laguna da el salto a la competición 'techo'.

El Pabellón Santiago Martín. La inscripción formalizada en días pasados por la entidad que preside David Martín, propone como sede para la disputa de los partidos el recinto de referencia en Tenerife, que ya fue testigo de la ida de la final de la CEV Challenge Cup, podría albergar los encuentros que disputen como local las blanquiazules. Cabe puntualizar que el Pablos Abril no reúne las características mínimas exigidas.

"Se trata de un sueño hecho realidad. Volveremos a ver a los mejores equipos del continente europeo con las mejores jugadoras del mundo aquí, en Tenerife. No queríamos ponerle un límite a nuestro proyecto deportivo, puesto que confiamos en el crecimiento de nuestro club", afirma el presidente de la entidad lagunera.

Por último, David Martín no deja de reconocer que se trata de "premiar" a las jugadoras que consiguieron el doblete en la pretérita campaña y que continúan en el club.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)