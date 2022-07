Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín nuevos campeones de España en 420 sub 17

Arrecife/ En una brillante temporada los regatistas del RCNA han sumado la Copa, Campeonato de España y Copa de Canarias.

La tripulación del equipo de regatas Naviera Armas Trasmediterránea del Real Club Náutico de Arrecife formada por Miguel Ángel Morales Hernández y Alejandro Martín Corujo, conquistaron el título de campeones de España de vela en la clase 420 en la categoría sub 17. A su vez, ocuparon el tercer puesto en el podio sub 19.



Una de las tripulaciones con más futuro del RCNA, que cerró el Campeonato de España en Cádiz ganando la última regata, su segunda victoria parcial después de 10 pruebas celebradas después de haber ganado también la tercera regata.

Con este nuevo título, Miguel Ángel y Alejandro amplían sus éxitos de la temporada en la que ya se habían proclamado campeones de la Copa de España y de la Copa de Canarias en su categoría sub 17.

El RCNA participó con cuatro tripulaciones en el Campeonato de España, Fernando Benítez y Andrés Betancort lograban el 6º puesto en sub 17 masculino, en féminas en la misma categoría fueron 7ª Marina Armas y María García. En sub 19 masculina Andrea Stinga y Gabriel Gallego se clasificaron 14º.

