VII Carrera Urbana Puerto de la Cruz

El concejal Alberto Cabo, que acompañó a las personas participantes a lo largo de la jornada, valora esta carrera como "uno de los eventos más importantes en el municipio, no solo a nivel deportivo, sino como una jornada de salud para compartir en familia y dinamizar el turismo y el comercio en Puerto de la Cruz".

Tras el reparto de dorsales que tuvo lugar a lo largo de la mañana, la jornada arrancó a las 12:00 horas con la IV Carrera Solidaria Infantil Hotel Vallemar, en la que niñas y niños participaron en tres categorías: pitufos (hasta cinco años), sub 10 (entre seis y diez años), y sub 15 (entre once y quince años). Posteriormente tuvieron lugar las carreras de asfalto de 5 kilómetros y de 10 kilómetros, con circuitos homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Todas las carreras culminaron en la zona de meta de la Plaza del Charco, donde representantes del gobierno municipal acompañaron los pistoletazos de salida y la entrega de premios y reconocimientos a las personas ganadoras y participantes.