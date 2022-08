El RCNA recibió a sus campeones del mundo de Snipe

Arrecife/ Aficionados de tres generaciones se reunieron para homenajearles.

Alfredo González González y Cristian Sánchez Barreto como las grandes estrella de la noche, hicieron su entrada triunfal en el Real Club Náutico de Arrecife a las 20:30 al son del "we are the champions" de Queen. Fueron recibidos por el presidente Julio Romero Ortega, el vicepresidente Felipe Brito Cañada, a su vez vicepresidente de la Real Federacion Canaria de Vela, y el directivo Juan Roa. Los representantes del RCNA acompañaron a los campeones hasta la planta alta, donde les esperaban un centenar familiares, amigos, regatistas y aficionados.