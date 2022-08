Llaneza y Valenciano, los más fuertes del Lanzarote Summer Challenge 2022

Llegaba el momento de la gran final en el Islote de la Fermina. Todo un desafío sólo apto para valientes. Los deportistas de la categoría RX debían dar una vuelta a la piscina del Islote cargados con sacos de arena de hasta 75 kilos, escalar una cuerda de cuatro metros y medio de alto y demostrar la mayor resistencia contando hasta 100 saltos dobles a la cuerda. Los más rápidos, Fernando Llarena y Andrea Valenciano.El momento más emocionante se vivía en el reto final, tratar de levantar desde el suelo y sobre sus cabezas el mayor peso posible. Espectacular duelo el que protagonizaban el canario Alejandro de la Guardia, Gonzalo Carballo y el lanzaroteño más internacional, Bryan Hernández, que, animados por el público, no dejaban de subir kilos a su barra. Ovación y gritos desde las gradas cuando de la Guardia, que competía con los otros dos por apenas dos kilos de diferencia, lograba el máximo de 112 kilos. Impresionantes también las mujeres, en este caso la ovación era para la grancanaria Ludivia Ortiz, que dedicaba los 75 kilos que lograba levantar en los últimos cinco segundos del cronómetro a todos los asistentes.Finalmente, el ganador del RX masculino era Fernando Llaneza, seguido muy de cerca por Bryan Hernández. En tercera posición, se clasificaba el británico Sam Robinson. En RX femenino, ganadora indiscutible la guadalajareña Andrea Valenciano, seguida en segundo lugar por la madrileña Teresa Pereira y la grancanaria Ludivia Ortiz. Fernando Llaneza, se mostraba entusiasmado tras su victoria, "es mi primera competición individual después de varias operaciones, además siempre me gusta mucho venir a Canarias, el ambiente y la playa al lado... he estado muy a gusto en Lanzarote y no dudaría en repetir". Andrea Valenciano confesaba sentirse "muy contenta, venía con unas expectativas que finalmente se han cumplido y estoy satisfecha. Es una competición espectacular sobre todo a nivel organizativo y nada más terminar ya te dan ganas de volver por el trato que hemos tenido."En categoría Scale masculina se imponía el canario Aythami Oronoz. En las chicas subía al podio Liana González, del CrossFit V173 de Tenerife. El ganador masculino en categoría Intermedia era Adán Díaz, del equipo de Good Training Gym y la mujer con mayor puntuación era Sara Eburky, de CrossFit Anivia. En la categoría Team, se proclamaban ganadores los integrantes del equipo Madrid Gymnastic y en Team Master-35, Team Cartuchos Master.

Nada más concluir la competición ha tenido lugar la entrega de trofeos con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Rosmen Quevedo, la concejal de Transportes y Movilidad, Ángela Hernández, el concejal de Obras Públicas, Roberto Herbón, el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Alfredo Mendoza, Roy González, en representación del Cabildo de Lanzarote y María Martín, responsable de producto European Sports Destination.

En palabras de Rosmen Quevedo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, "tenemos un gran valor aquí, nuestra bahía, capaz de acoger no sólo deportes náuticos, sino otras pruebas en su avenida y desde luego la disciplina del CrossFit ha encajado a la perfección." Roberto Herbón, concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Arrecife, añadía que pruebas de este tipo "mueven un montón de empresas, además de la gran cantidad de personas que han pasado por aquí." Ángela Hernández, concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Arrecife, felicitaba "a organizadores y participantes, debemos seguir potenciando este tipo de competiciones."

El consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Alfredo Mendoza, destacaba "el increíble seguimiento de la prueba, no sólo aquí, donde deportistas y público han podido disfrutar de este marco increíble, sino a través de las redes sociales, la comunicación y el streaming, exportando una imagen de Lanzarote extraordinaria." Para Roy González, representante del Cabildo de Lanzarote, esta octava edición del evento "es todo un éxito, volver a disfrutar de la presencia del público ha sido emocionante. Desde el Cabildo vamos a seguir apostando por este evento y deseando que siga creciendo".

María Martín, responsable de producto European Sport Destination aseguraba que "nuestra marca busca convertir a la isla en un destino turístico deportivo referente en el mundo. A través de la profesionalidad de eventos como el Lanzarote Summer Challenge, donde sus organizadores miman la experiencia en destino y la armonía con el entorno, esta cita se convierte en única en el calendario europeo. Contar con un evento de CrossFit al aire libre donde mostrar nuestros atributos como destino, la climatología, la infraestructura con la que contamos y los paisajes únicos nos ayudan a posicionarnos."

Carmen Vicente, directora técnica del Lanzarote Summer Challenge, resumía asegurando que "la de 2022 es sin duda la mejor edición hasta ahora. Todo ha sido perfecto, organización, participación, nivel...Y el año que viene será mucho mejor."

