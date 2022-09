Ismael Pérez e Isabel Valido, los nuevos reyes de la Travesía a Nado Playas de Aridane

La Palma/ La prueba de natación en aguas abiertas se llevó a cabo el pasado sábado en El Remo y en Charco Verde, espectaculares enclaves costeros de Los Llanos.

A un ritmo endiablado atravesaron la costa llanense Ismael Pérez e Isabel Valido, los nuevos monarcas de la Travesía a Nado Playas de Aridane. Los dos nadadores, el primero del Trecus Domingo Alonso La Palma y la segunda del Metropole, fueron los más rápidos en cubrir los 2,7 kilómetros de distancia que separa El Remo de Charco Verde, los dos espectaculares enclaves costeros que el pasado sábado disfrutaron de la competición acuática organizada por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la empresa Ociosalud.



En poco más de 40 minutos Ismael Pérez (40:05) se liquidó los 2.700 metros de la prueba reina, este año modificada a causa de la erupción volcánica y al no ser posible desarrollar el evento en Puerto Naos. A un ritmo de 01:29, el palmero fue seguido de cerca por Alejandro Platero (40:18, independiente), que llegó segundo a la playa de Charco Verde. La tercera en llegar a meta fue Isabel Valido, la primera fémina de esta modalidad (40:58, Metropole).

El podio masculino lo completó Carlos Alberto Delgado (43:43, Triabona), mientras la segunda y tercera femenina, respectivamente, fueron María Brito Sánchez (44:32, séptima de la general, Club de Tenis Valle Aridane) y Stephanie Falkenau (47:39, independiente).

La distancia corta, de 1.200 metros de recorrido, partió a las 12:30 horas desde el propio Charco Verde y regresó al punto de partida. Esta explosiva prueba fue un visto y no visto. Los jóvenes del Club de Tenis Valle Aridane no dieron tregua ni descanso. Adrián Sánchez (11:54), Manuel Martín (12:27) y Kervin S. Peñaloza (12:58) coparon las tres posiciones del podio masculino. Tania Tarife fue la ganadora femenina de esta distancia con un tiempo de 17:27, seguida de Celia Urquidi (17:29) y de Irene de los Ángeles Pérez (17:38).

Tras estas dos distancias se celebró otra nueva edición de 'Abrazos de Agua', modalidad no competitiva destinada a fomentar la natación entre los más pequeños. Muchos de los participantes nadaron junto a sus hijos y también se animaron muchos pequeños que ese día estaban junto a su familia disfrutando de un día de playa. La organización los invitó a participar y les hizo entrega de un obsequio.

La entrega de premios se realizó a continuación en la misma playa y a la misma asistieron el concejal de deportes del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Víctor González, y el gerente de Ociosalud, Iván Benítez.

