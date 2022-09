La tinerfeña María Morales se proclama campeona del mundo de windsurf en la modalidad de ola

La prueba se celebró en la localidad de Hanstholm (Dinamarca) en un campeonato móvil debido a las condiciones del mar y del viento. En la eliminatoria simple se impuso con autoridad a la francesa de Guadalupe, Lisa Wermeister; a Julia Pasquale, canaria de Pozo Izquierdo y, en la final, a la tarifeña Isabel Triviño.

En esta eliminatoria las mangas fueron de 10 minutos, en los que se puntuaban las dos mejores surfeadas y un salto. Con una buena elección de olas y un muy buen forward loop, las mangas se decantaron a favor de la tinerfeña. En la eliminatoria doble, esperando desde la primera posición, se enfrentó de nuevo a la tarifeña Isabel Treviño, y en esta ocasión, con condiciones más flojas de viento, se puntuaron solo las dos mejores surfeadas, con mangas de 15 minutos de duración. En la final, que estuvo bastante igualada, María Morales se impuso finalmente, eligiendo muy bien sus olas y con un surfing vertical.

Este 2022 ha sido un año de éxitos para la joven windsurfista, ya que en la prueba celebrada en Pozo Izquierdo (Gran Canaria), en junio, se impuso en la categoría sub17. Ahora, y una vez terminadas las pruebas de la categoría junior, como reto final va a participar en la competición absoluta en Sylt (Alemania) que se celebra del 24 de septiembre al 4 de octubre. Ahora mismo, María Morales ocupa la séptima posición del mundial, aunque intentará posicionarse entre las cinco primeras.

María Morales Navarro es una granadillera que desde los 7 años comenzó a practicar este deporte en las playas de El Médano. Entre los títulos alcanzados figuran el de campeona del mundo sub 15 en 2017; subcampeona del mundo sub 15 2018; campeona del mundo sub 20 en 2021 y campeona del mundo sub17 en 2022.