El RCNT presenta oficialmente la XXVIII Regata Trofeo Infantas de España – V Centenario 1ª Vuelta al Mundo

La emblemática prueba organizada por el Real Club Náutico de Tenerife por delegación de la Real Federación Española de Vela, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Clubes Náuticos, la Asociación Canaria de Clubes Náuticos, la Real Federación Canaria de Vela y la Federación Insular de Vela de Tenerife. Asimismo, forma parte del calendario Oficial de la RFEV y de la RFCV, siendo puntuable para la Copa de España de Cruceros Comunidad Canaria y Campeonato de Canarias ORC. Asimismo, pertenece al sistema clasificatorio para el Campeonato de España de Cruceros 2022 – zona canaria (válido como Ranking de Cruceros de Canarias 2022).

Al acto de presentación asistió Enrique Martínez, presidente del Real Club Náutico de Tenerife; Juan Francisco Romay, comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria; José Manuel Bermúdez, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Pablo Dodero, comandante naval de Santa Cruz de Tenerife; Fernando Maté, general de Brigada Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias; Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife; Miguel Ángel Del Rosario, vicepresidente de la Real Federación Canaria de Vela; José Antonio Conde, capitán marítimo; Dolores Septién, jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo; Roberto Luis Durán, capitán jefe del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil; Sebastián Calani, jefe de División Zona Portuaria Santa Cruz – Granadilla; Félix Galera, capitán náutico del RCNT; y Pedro González, comodoro del RCNT.

En primer lugar, Enrique Martínez, puso en valor la labor del RCNT con el deporte "en la presentación de la XXVIII edición de la Regata Trofeo Infantas, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife del 22 al 24 de septiembre. A su vez presentamos el II Trofeo Canarias, que gracias a la excelente relación con el Real Club Náutico de Gran Canaria decidimos aunar fuerzas para lograr que las dos regatas sean las de antaño con una gran participación a nivel nacional. Es la segunda edición y va por buen camino, con el único requisito de tener que participar en las dos regatas".

Asimismo, destacó la gran acogida que está teniendo esta nueva edición, "el año pasado tuvimos 34 embarcaciones y ya vamos por 37, incluso podemos superar los 40 inscritos. Un número bastante importante que hará que este fin de semana, la bahía de Santa Cruz de Tenerife esté cubierta con las velas de los cruceros. Esperemos que haya buenos vientos para que todo salga bien". Además, continuó explicando que "esta regata también engloba la celebración del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo, dentro de los actos conmemorativos del Ministerio de Defensa y de la Armada".

Esta regata tiene dos elementos novedosos, el primero de ellos es que pasa de celebrarse sábado y domingo a viernes y sábado, "para terminar con la entrega de premios y que, además, coincidirá con la Fiesta Fin de Verano en el club. La segunda es una novedad técnica, porque siempre que se hace los campos de regata se hacen con fondeo y este año se nos propuso, por parte de la junta directiva de la sección de Náutica, hacer el campo de regata con balizas guiadas por GPS. Esperemos que todo salga como queremos y que no haya problemas. Por último, me gustaría agradecer a la Autoridad Portuaria, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, a los sponsors privados, medios de comunicación, a la Junta Directiva que presido y a todo el personal del club. Sin ustedes estamos solos y no podríamos hacer este tipo de eventos de tal envergadura, que cada vez tiene más relevancia. Creo que este es el camino para que sea una regata considerada a nivel nacional".

Enrique Martínez cedió la palabra a Juan Francisco Romay quien aseguró, en primer lugar, que "es un placer estar aquí para presentar estas dos regatas tan importantes. He estado anteriormente como regatista y siempre nos han atendido de maravilla, el trabajo que hacen en equipo es fantástico, la sección de Náutica tiene una fortaleza única y hacen que la regata salga siempre de manera extraordinaria. Estoy convencido que superaremos los 40 barcos, les esperamos en el Real Club Náutico de Gran Canaria con los brazos abiertos y, una vez más, gracias a la ciudad de Santa Cruz por la hospitalidad que siempre nos ofrece".

Por su parte, José Manuel Bermúdez, resaltó que "esta regata es un símbolo de Santa Cruz, es de los eventos más importantes que se realizan en nuestra ciudad y es importante por el gran número de patrocinadores e instituciones públicas que es capaz de atraer, por el sitio que se realiza y por la vinculación que nos transmite a todos los ciudadanos con el mar. Para la ciudad, el club es un aliado, uno de nuestros referentes a nivel deportivo, desde su nacimiento hasta hoy lo único que nos ha dado son triunfos en el ámbito deportivo, cultural y social. Por lo tanto, la ciudad tiene que estar agradecida y satisfecha por pode celebrar de nuevo esta regata". Concluyó agradeciendo una vez más al club y deseándoles la mayor de las suertes a los participantes.

Por otro lado, Enrique Arriaga aseguró que, "desde el Cabildo de Tenerife llevamos años apoyando este evento como muestra de nuestro compromiso con los deportes náuticos. En este caso, una competición de máxima categoría que no solo pone en valor a nuestros regatistas, sino que es un impactante escaparate internacional de Tenerife como escenario ideal para practicar cualquier deporte, en cualquier época del año". Asimismo, destacó el número de ediciones que lleva la regata, muestra "del buen trabajo realizado durante estos años. Quiero agradecer el esfuerzo que hace el club para mantener una de las regatas más importantes del año y que no siempre es fácil. También hacer extensivo este agradecimiento a todos los participantes que hacen que esta regata siga creciendo, espero que el tiempo acompañe e invitarles desde ya a participar en la próxima edición".

La Regata Trofeo Infantas de España contará con cuatro pruebas para la clase ORC y tres pruebas para la clase ORC – E, y, como mínimo, se tendrá que hacer una prueba para que sea válida. Así, Pedro González, detalló que "las clases participantes van a ser desde la clase ORC 0 hasta la clase 5 y también habrá una prueba especial que denominamos E. En cuanto a los participantes, vamos a contar con la flota de RCNT, Club de Mar Radazul, algunos independientes, del RCNGC, del Club Marítimo Varadero y del Club Náutico de Arrecife".

Prosiguió detallando el programa del evento. "El viernes a las 12:00h será la primera reunión de patrones y a continuación la primera regata a partir de las 13:30h. En esta primera prueba habrá un homenaje especial a uno de los barcos míticos del club, el yate Halcón, porque después de 56 años vuelve a participar bajo los colores del RCNT y se le va a ser una especie de salida especial. El sábado a las 10:30h volveremos a tener una nueva reunión de patrones y a las 12:00h se celebrarán las últimas pruebas para que, sobre las 19:30h, se celebre la entrega de premios. Habrá tres trofeos para los primeros clasificados y otro 'Farola del Mar' que entregará la Autoridad Portuaria al vencedor de la regata", concluyó.

La XXVIII Regata Trofeo Infantas de España – V Centenario 1ª Vuelta al Mundo cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo Islas Canarias y Deportes Gobierno de Canarias; 'Tenerife Despierta Emociones' y Deportes Cabildo de Tenerife; Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; y Fundación La Caixa.