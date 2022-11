El Tenerife Libby's buscará la remontada en tierras húngaras

San Cristóbal de La Laguna/ Una derrota clara ante un gran equipo. El Pabellón Santiago Martín fue testigo en la tarde de este martes del 0-3 (19-25, 13-25 y 24-26), que le endosó el Vasas Óbuda de Budapest al Tenerife Libby's La Laguna. Después de un apretado primer set en el que las blanquiazules llegaron a ir por delante, el equipo de Hungría sacó a relucir todas sus variantes en ataque para desactivar a las de Juan Diego García. Dentro de una semana y lejos de la Isla, buscarán la proeza; no obstante, de no lograr la remontada, se dispondría de una tercera ronda de repesca en pos de entrar en la fase de grupos de la CEV Champions League.



Concentración a raudales y firmeza sobre la red. El Tenerife Libby's La Laguna tenía clara su hoja de ruta ante el Vasas. Las locales supieron redimirse tras un 3-6 y poner un parcial de 4-0 para comandar el electrónico del Pabellón Santiago Martín. Avie Niece atacaba a una pierna y bloqueaba a las 'torres' húngaras (7-6).

Las blanquiazules conseguían mantenerse en el partido a base de buena recepción y un sólido bloqueo. No obstante, un arreón de las jugadoras dirigidas por Ioannis Athanasopoulos provocó que las visitantes se marcharan de seis puntos (11-17). La rotación se le atragantó al Tenerife hasta que el Vasas marró un servicio; no obstante, ni eso cortó la inercia positiva del sexteto bien dirigido por Olga Skrypak (12-18). Juan Diego agotó los tiempos muertos de los que disponía, algo que surtió efecto (18-22) hasta que su homólogo también paró el partido (19-25).

Que no se marcharan en el luminoso era una odisea. El Óbuda apretaba muchísimo por los costados, donde aparecía con explosividad Kata Török; un filón por cuatro. Por si fuera poco, la defensa del sexteto visitante era prácticamente infranqueable –sorprendía la velocidad de reacción de Taylor Bannister, opuesta de 195 centímetros de altura-.

Y Juan Diego García apostó por cambiar de directora de juego. Hilda Gustafsson relevó a Patricia Aranda (6-13) –poco después deshizo el movimiento-. La medida técnica vino acompañada de un tiempo muerto en el que el onubense intentó hacer alguna modificación. Había que atacar más por el centro y 'huir' de la zona cuatro, donde topaban con Bannister y Skrypak.

El Tenerife Libby's competía y, por momentos, logró eclipsar a un equipo que ofrecía un amplio abanico de juego, lo que hacía que fuera, en muchos momentos, impredecible para un contendiente que no arrojó la toalla, pero también claudicó en su intento de poner el 1-1 (13-25).

Insistir y dar la cara. A eso no hay quien le gane al Tenerife Libby's La Laguna, que sacó todo su tesón en el tercer y último set para mantenerse por delante. Una gran finta de Belly y un bloqueo sobre zona dos, obligó a Ioannis a solicitar su segundo tiempo muerto del choque (16-14).

El rendimiento coral y el sobresfuerzo en las alas, clave para mantener al público en el partido. Las 'leonas' carburaban a las mil maravillas y, ahora, eran ellas las que lograron desactivar a las adversarias. De hecho, Taylor Bannister fue víctima de la reacción y dejó su puesto en la rotación a su homóloga Adrienn Vezsenyi (20-16). También entró en escena la eslovaca Karolina Fricova -era duda antes de comenzar la contienda-.

Las laguneras dispusieron de dos bolas de set, pero no encontraron fisuras en un contendiente que se mostró muy fiable y consiguió recortar la distancia para llevarse el choque de ida por la vía rápida (24-26).

FICHA TÉCNICA

Tenerife Libby's La Laguna: Belly Nsunguimina, Avie Niece, Patricia Aranda, Julie Lengweiler, Lisbet Arredondo, Meg Wolowicz, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Elena Arán e Hilda Gustafsson,

Vasas Óbuda Budapest:Taylor Bannister, Kata Török, Olga Skrypak, Orsolya Papp, Dalma Juhár, Yuliya Boyko, Ayshan Abdulazimova, Dalma Juhár (líbero) –inicial-, Adrienn Vezsenyi y Karolina Fricova.

Árbitros: Chantal Kaiser (Francia) – Catalin Szabo-Alexi (Rumanía).

Sets: 19-25 (27'), 13-25 (21') y 24-26 (31').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de la segunda ronda de la fase previa de la CEV Champions League. Santiago Martín. Unos 1.500 espectadores.

