Remontada épica del Tenerife Libby's, que necesita el apoyo del Santiago Martín

San Cristóbal de La Laguna/ Increíble si no se tratara del Tenerife Libby's La Laguna. El equipo blanquiazul fue capaz de darle la vuelta a un 2-0 adverso a domicilio, y ya mira con optimismo el encuentro de vuelta, que se disputará en el Pabellón Santiago Martín el próximo miércoles 23 (20:00 horas). Lisbet Arredondo (22 puntos) comandó a un equipo que supo reponerse tras un inicio en el que las locales fueron mejores.



La sensaciones no fueron buenas de entrada. El equipo local iba con una marcha más ante un Tenerife Libby's, que no conseguía imponerse en la red ante una imponente Mila Dordevic. Con el 6-1 en el luminoso, Juan Diego García solicitó tiempo muerto. Las 'leonas' intentaron cambiar sus ataques y contragolpear bien, tal y como hicieron ante el Menorca; no obstante, el rival ofrecía muchas dificultades y prácticamente obligaba a unos 'frees', que eran un plato de buen gusto para una Hutinski y se impuso por zona dos con un potente ataque (13-4).

Y logró la ansiada continuidad. El equipo blanquiazul fue mucho más disciplinado y encontró espacios para montar buenos ataques e, incluso, realizar desde el servicio a través de Patricia Aranda (16-10). El resultado era esquivo, pero las sensaciones eran mejores que las mostradas hasta entonces. El arreón no sirvió para la remontada a corto plazo, pero sí para irla creando (25-16).

Salió con otros bríos el equipo dirigido por García, que llegó a mandar en el marcador hasta el 2-3. Avie Niece atacaba bien por el centro de la pista; ahora buscaba manos y no caía en unas fintas que las eslovenas habían defendido muy bien hasta entonces (7-5). La igualdad fue máxima hasta que las pupilas de Gregor Rozman apretaron el acelerador e inclinaron la pista sobre Dordevic (12-8).

Había que seguir insistiendo en la idea, y eso hizo el Tenerife Libby's La Laguna que, a través de una imperial Lisbet Arredondo, puso el 13-14 en el tanteador. En la remontada mucho tuvo que ver Patricia Llabrés, que le dio equilibrio al equipo desde la recepción y defensa de unas bolas que parecían imposibles a ojos de cualquiera –salvo a los de ella-.

El final de set, de lo más igualado. Belly Nsunguimina, ahora de opuesta tras la permuta Arán-Lengweiler, llevaba la voz cantante por cuatro, donde encontró manos para un 'blockout' que puso el 19-20. Y prácticamente hasta ese momento, se mantuvo la corta hegemonía blanquiazul (25-21).

Lejos de decaer con el 2-0, las blanquiazules salieron con sed de revancha en el tercer set. Avie Niece volvió a mandar sobre la red, mientras, la capitana Lisbet se alió con las manos adversarias para puntuar (1-7). El Tenerife Libby's se demostraba que era capaz de hincarle el diente a un equipo muy agresivo desde el saque, incluso, Julie Lengweiler, que se reencontraría consigo misma para realizar (5-11).

El bloqueo y la recepción eran clave en la reacción. El Calcit Kamnik daba síntomas de desorden producto de la presión que le insuflaba el conjunto insular (8-16). El técnico esloveno solicitó tiempo muerto y dio con la solución a los problemas que estaban adoleciendo a las suyas (12-17).

Todo el equipo trabajando y luchando cada bola como si fuera la última. Patricia Aranda protagonizó varias salvadas para que Wolowicz, con un potente ataque a una pierna por la espalda; y Belly Nsunguimina, con un saque inapelable, cerraran el tercer set a su favor (17-25).

Confiar. Ese era el sustento principal de un equipo que volvió a sentar cátedra de cómo afrontar una eliminatoria en la que tienes casi todo en contra. Llabrés siguió salvando bolas y Lisbet ajusticiando por zona cuatro merced a la dirección de Aranda. El nerviosismo se había apoderado de un equipo que se había mostrado infalible en el primer set (11-14).

Y la inercia se rompió y la contienda se volvió a igualar (20-21). Juan Diego estuvo rápido para solicitar tiempo muerto y frenar a un rival que se las prometía muy felices. Y ahí, volvió a aparecer la magia del conjunto. El Kamnik marró un servicio y dio pie a que el Tenerife Libby's La Laguna se volviera a sentir cómodo. Al final, Lisbet cerró con un punto directo (20-25). Como sucedió el domingo pasado, al 'tie-break'.

Y se dio la proeza. Ni el cansancio se interpuso en el camino de la victoria. Las 'leonas' habían trasladado, de manera definitiva, la presión al lado de la pista ocupado por las locales, que marraron varios saques, inclusive del que dispusieron con 12-14. El anhelado pase a la fase de grupos de la Champions está más cerca.

FICHA TÉCNICA

Calcit Kamnik: Mila Dordevic, Sara Hutinski, Naja Boisa, Masa Pucelj, Lucille Charuk, Andelka Radiskovic, Katja Banko (líbero) –inicial-, Neja Cizman, Kregar, Ana Vovk y Ula Gorjup.

Tenerife Libby's La Laguna: Belly Nsunguimina, Avie Niece, Patricia Aranda, Julie Lengweiler, Lisbet Arredondo, Meg Wolowicz, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Elena Arán e Hilda Gustafsson.

Árbitros: Dobromir Dobrev (BUL) – Ricardo Ferreira (POR).

Sets: 25-16 (20'), 25-21 (26'), 17-15 (22'), 20-25 (23') y 12-15 (13').

Incidencias: Encuentro de ida de la tercera eliminatoria de la fase previa de la CEV Champions League disputado en el Sportna Dvorana, en Eslovenia.

