El III Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias cierra su fase regular en Lanzarote

Esta séptima jornada de competición, desarrollada en las diferentes categorías que comprenden el torneo (prebenjamín, benjamín, alevín e infantil), tuvo lugar en el terrero municipal "Feluco Paz" de San Bartolomé y logró congregar a más de 150 bregadores y bregadoras representantes de las diferentes escuelas de lucha canaria de la isla, con la colaboración de la del Club de Lucha San Bartolomé y la Federación Insular de Lanzarote, así como la presencia de más de 300 espectadores. De este modo, los campeones prebenjamines conejeros del III Torneo del Fajín Fundación CajaCanarias son Martín Guillén y Lia Jiménez, ambos pertenecientes a la disciplina del Club de Lucha Tao, que lograron imponerse a Luis Cedrés (CL Tao) y Suhaila Curbelo (US Yaiza), respectivamente. En edad benjamín, por su parte, Adexe Cedrés venció en la final a su compañero de equipo, Yael Morales (US Yaiza), mientras que Ariadna Toledo (US Yaiza) se impuso, tras empate a lucha, a Valeria Hernández (CL Tao).

Yaiza Cerezuela (US Tías) fue la triunfadora en el apartado de edad alevín femenino, tras ganar a la bregadora del US Yaiza, Yu Alba Tabares. En el apartado masculino, el luchador Eliezer Martín, del CL Tao, levantó el título frente a Asier Morales (CL Tinajo), en una disputada final. Finalmente, en edad infantil se coronaron como campeones insulares los luchadores Alexia Díaz (US Yaiza), frente a Abenchara González (CL Tinajo), y José Andrés Hernández (CL Tao), que venció a su compañero de escuadra Juan Zayre Cedrés. Todos estos campeones tomarán parte en la gran final del próximo día 27, en busca de coronarse como vencedores regionales y ostentar, de este modo, el fajín que acreditará como mejor luchador de Canarias durante la presente temporada en las diferentes categorías en liza.

Con la presencia de Isaac Bethencourt, presidente del Club de Lucha San Bartolomé; Sebastián Lemes, presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Lanzarote; Raúl de León, concejal de Deportes de San Bartolomé; Alfredo Mendoza, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote; y Fernando Sánchez, gestor deportivo de la Fundación CajaCanarias, además de los citados galardones y medallas para el conjunto de los participantes, se hizo entrega de los premios a las agarradas más espectaculares, que recayeron en Aarón Barreto (Premio "Andrés Lutzardo, Pollo de Maguez" prebenjamín masculino), Rosa Betancourt (Premio "María García", prebenjamín femenino), Besay Pereira (Premio "Toni Martín, Pollo del Puerto" benjamín masculino), Amalia Noda (Premio "Familia Olivero y Martín" benjamín femenino), Jerobe Cabrera (Premio "Carmelo Guillén" alevín masculino), Ayelen Ruperez (Premio "Saray y Sabrina Borges" alevín femenino), Eduardo Perera (Premio "Sixto Rodríguez" infantil masculino) y Coraima Lorenzo (Premio "Vanesa González" infantil femenino).

Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias

Desde 1943 y hasta mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, se celebraron Campeonatos Absolutos en Canarias para elegir al mejor luchador del año, dividiéndose estas competiciones por categorías ya entrados los años cincuenta y, desde 1961, también por pesos. A los ganadores se les entregaba un fajín, considerado como el mayor estatus que podía alcanzar un luchador y ostentando a lo largo de todo el año esa condición. Víctor Rodríguez, Alfredo Martín "El Palmero", José Rodríguez "Faro de Maspalomas", Felipe del Castillo o Nino Morales son figuras reconocidas de nuestro deporte vernáculo que obtuvieron o disputaron estos legendarios desafíos por el fajín durante su existencia.

Por este motivo, la Fundación CajaCanarias prosigue su histórico compromiso con nuestros deportes y tradiciones vernáculas, seña de identidad de la institución desde sus orígenes, recuperando en esta ocasión una importante tradición luchística con la organización del III Torneo del Fajín, que tiene lugar durante los meses de octubre y noviembre y, en esta ocasión, enfocado a los practicantes de base, de cara fomentar entre los luchadores y luchadoras de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil una competición que refuerce el futuro de la lucha canaria, así como incentive la convivencia y la sana competición, en busca de ostentar el fajín que acredite como mejor luchador de su categoría a nivel regional. De este modo, la Fundación CajaCanarias reafirma su espíritu de fomento y organización de acciones deportivas en el ámbito de la lucha canaria destinadas a los más jóvenes, con la intención de reforzar e incrementar su presencia entre la juventud e infancia de las islas.