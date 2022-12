El Tenerife Libby's La Laguna, cabeza de serie en la Copa de la Reina

Con las ideas muy claras y una defensa admirable. Así salió a la pista el Tenerife Libby´s La Laguna (7-1). Los intentos del Kiele no fueron suficientes para frenar las embestidas de un rival que había estudiado muy bien cómo contrarrestar su calidad (11-5). Bajo la dirección de Patricia Aranda, el equipo tinerfeño desplegó su mejor versión para llevarse cómodamente el primer set por 25-16.

El CV Kiele estaba dispuesto a cambiar el guion en el siguiente periodo (2-7). El conjunto visitante rearmó sus piezas para poner en serios apuros al equipo lagunero(8-15). El tiempo muerto solicitado por Juan Diego García y los cambios en el banquillo no tuvieron el efecto deseado. Con Ellen Amaral a la cabeza, las manchegas sacaron a relucir todo su potencial, dejando sin opción alguna a un bloqueado Tenerife Libby´s La Laguna (15-25).

La lucha estaba servida en el tercer et (9-8). La aportación de Wolowicz resultó determinante para que el equipo de Taco recuperara la confianza (18-15). En un parcial de alto voltaje, donde cualquier error se pagaba caro (19-18), las blanquiazules supieron aprovecharse de los errores no forzados del CV Kiele para ampliar la ventaja en el marcador general (25-19).

Nada quedó decidido. Lejos de amilanarse, el equipo manchego recargó su ataque y logró, de nuevo, poner entre las cuerdas a las laguneras (8-13). No obstante, cuando ya todo parecía perdido (15-19), un Tenerife Libby´s La Laguna liderado por Lisbet Arredondo tiró de casta para igualar el electrónico y descolocar a su rival (19-19). Pese al apoyo de su afición, las leonas no lograron imponerse y evitar el tie-break (23-25).

El quinto set siempre es impredecible pero el Tenerife Libby´s La Laguna sabía que tenía que ir a por él para no empañar el gran trabajo realizado en esta primera vuelta liguera (6-3). Se encomendó a su grada y el equipo lagunero, a base de trabajo coral, dejó sin opciones al Kiele para cerrar el partido con un triunfo de peso (15-9).

FICHA TÉCNICA

Tenerife Libby's La Laguna: Belly Nsunguimina, Meg Wolowicz, Patricia Aranda, Lisbet Arredondo, Avie Niece, Julie Lengweiler, Patricia Llabrés (libero) –inicial-, Elena Arán, Hilda Gustafsson

CV Kiele Socuéllamos: Patricia Calabuig, Monika Jovanovic, Cristina Bento, Renata Benedito, Shiamara Almeida, Ellen Grazielle, Clara Barceló (líbero)- inicial-, Iris Álvarez, Katherine Vente.

Árbitros: Alexis Fuentes Barrasa - Noelia Navarro.

Sets: 25-16 (24'), 15-25 (25'), 25-19 (27'), 23-25 (31') y 15-9 (16´).

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de Liga Iberdrola disputado en el Pabellón Pablos Abril, en Tenerife.