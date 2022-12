San Cristóbal de La Laguna/ No pudo ser con triunfo, pero sí con el orgullo de haber ampliado un palmarés en claro crecimiento. El Tenerife Libby's La Laguna cayó este martes a manos del LKS Commercecon Lodz, actual líder de la liga polaca. Pese al contundente 0-3, las blanquiazules pelearon cada uno de los sets (17-25, 21-25 y 18-25). De este modo, las tinerfeñas despiden un 2022 en el que consiguieron tres entorchados (Copa de la Reina, Liga Iberdrola y Supercopa Iberdrola) y un subcampeonato (CEV Champions League).



Empezó con valentía y atrevimiento, como hizo en tierras turcas. El Tenerife Libby's La Laguna se lo puso difícil al líder polaco, sobre todo desde el bloqueo, donde Belly Nsunguimina llegaba a la cobertura para el 7-5. Sin embargo, los servicios marrados por las locales impedían holgura en un marcador que fue favorable hasta el 11-10.

A partir de ahí, el rumbo cambió sin remedio para las huestes de un Juan Diego García que lo detuvo con 11-14 y con 12-18; la respuesta local no llegaba ante las acometidas de Scuka y una prominente Diouf, capaz de parar las acometidas blanquiazules (15-21). Al final, Belly Nsunguimina y Lisbet Arredondo intentaron la remontada, pero quedó truncada (17-25).

El segundo set empezó con un Tenerife Libby's mucho más suelto que en los puntos finales del primer juego. Julie Lengweiler dio un paso adelante en estos compases y, con varias diagonales, desestabilizó a una defensa capitaneada por Paulina Maj-Erwardt (11-10).

Y como si de un 'déjà vu' se tratase, del 11-10 al 11-14 que volvió a propiciar un nuevo tiempo muerto solicitado por Juan Diego García. Las visitantes apretaban y, con la dirección de Gryka, mantuvieron controlado el segundo set. Todo ello pese a las acometidas de Lisbet Arredondo, que redujo distancias (17-22).

Y un parcial de 4-1, con Patricia Aranda al saque, hizo creer a un público entregado. No obstante, un 'blockout' y un remate por zona dos (tras un rally), neutralizó la remontada blanquiazul. Pese al 0-2, el trabajo de las 'leonas' era incuestionable.

El Tenerife Libby's La Laguna se veía lastrado por los pocos huecos que dejaba en bloqueo; el Commercecon aprovechaba los resquicios por las puntas para alejarse en el marcador (11-16). Las rojinegras atacaban buscando la segunda línea, y las locales sufrían. Al final, el equipo tinerfeño lo intentó con varias almas; no obstante, el predominante bloqueo polaco se impuso (18-25).

FICHA TÉCNICA

Tenerife Libby's La Laguna: Belly Nsunguimina, Avie Niece, Patricia Aranda, Julie Lengweiler, Lisbet Arredondo, Meg Wolowicz, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Elena Arán e Hilda Gustafsson.

LKS Commercecon Lodz: Aleksandra Gryska, Kamila Witkowska, Valentina Diouf, Klaudia Alagieerska, Lana Scuka, Zuzanna Gorecka, Paulina Maj-Erwardt (líbero) –inicial-, Anastassia Hryschuk, Angelika Gajer, Julita Piasecka y Kinga Drabek.

Árbitros: Igor Schimpl – Dominga Lot.

Sets: 17-25 (20'), 21-25(23') y 18-25 (21').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la fase de grupos de la CEV Champions League disputado en el Pabellón Santiago Martín. Unos 1.500 espectadores. Asistieron al partido el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero; y el presidente de la Federación Canaria de Voleibol, Roberto Melián.

